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19:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Шипулин назвал главное отличие между собой и Фуркадом

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин назвал отличие между собой и французом Мартеном Фуркадом. Его слова приводит «Р-Спорт».

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По мнению Шипулина, Фуркад — это спортсмен, который умеет четко концентрироваться на результате. «И это талант, такие рождаются редко», — заметил россиянин. Он добавил, что таковыми являются норвежцы Уле Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бе, а также немка Магдалена Нойнер. «Я тоже умел концентрироваться, но на главных стартах у меня это не получалось», — подчеркнул Шипулин.

Бывший биатлонист также заявил, что Фуркад выступал даже лучше, когда чувствовал психологическую напряженность. «Порой мне казалось, что он специально хочет себя разозлить перед гонкой, чтобы с помощью этой злости показать более высокий результат», — заключил Шипулин.

Ранее француз опубликовал прощальное письмо, где упомянул Шипулина. А бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о нечестных методах, которые использовал Фуркад на протяжении карьеры.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры 13 марта. О своем решении он написал в Twitter. Француз — пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный победитель чемпионата мира. На его счету также семь подряд побед в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.

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