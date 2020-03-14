Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе

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Было грустно наблюдать, как из календаря одно за другим исчезают последние, еще остававшиеся там международные соревнования.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

АГОНИЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДА

Спринтерские гонки лыжников в Квебеке недотянули до старта 25 часов. Вчера от участия вдруг стали отказываться все подряд: Швеция, Финляндия, Германия, США, даже тамошняя Канада. Наши, итальянцы и французы держались до последнего (немудрено Александр Большунов, Глеб Ретивых, Федерико Пеллегрино и Люка Шаннава сохраняли шансы отобрать малый Кубок мира у Йоханнеса Клэбо), но этого оказалось недостаточно. Продрав глаза по североамериканскому утру, организаторы огляделись вокруг, уразумели, что бежать почти некому, и выбросили белый флаг. Все — обратно по домам, ничего не будет.

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Норвежцы, которые снялись с заокеанских этапов первыми и, в отличие от других сборных, не полетели туда вообще, подвергшись за это изрядной критике, обойти молчанием подобный конфуз, конечно, не могли. Клэбо в своих комментариях был — вся мировая скорбь. Мол, мы же говорили, почему в FIS этого не понимали, и все такое. Что ж, ситуация и правда вышла идиотская: концовку сезона, как хвост, иезуитски отрубали мелкими частями, пока от нее все равно не осталось ничего. Пусть Большунов и выиграл первый в истории лыжный мужской глобус в общем зачете под российским флагом.

Ладно, лыжи похоронили, что там у нас еще? Нигде ни черта не видно.

Вдруг, непонятно откуда истошный крик: а-а-а-а, сноуборд идет!

Проверил — действительно идет. Причем в завирусованно-опасной Швейцарии.

Борд-кросс в Вейзоннаце. Народу только мало: у мужчин — 26 участников, у женщин — вообще девять, не этап Кубка мира, а доходяга-анекдот. Плюс наших никого, в этом виде они сейчас мало на что претендуют.

Как только кучка смертников закончила свои куцые борд-заезды, тут же (видимо, машинально) отменили последний фристайл — через неделю в той же Швейцарии. Не осталось ни трамплина, ни горных лыж, ничего. Хана.

А биатлон — все еще жил, курилка!

К позднему вечеру пятницы стало окончательно ясно: именно субботние гонки преследования в Контиолахти будут последними международными соревнованиями весны 2020-го — перед всеобщим спортивным карантином непонятно до когда.

Что ж, и то хлеб. Гульнем напоследок, не пропадать же добру?

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КАЧЕЛИ ЭКХОФФ-ВИРЕР

И гульнули все, надо сказать, на славу. Сначала победные суперпроводы Фуркада. А под занавес женщины при жутком ветре (ни одна из 54-х не обошлась без промахов!) устроили такую карусель в борьбе за Кубок мира, что голова кругом шла!

Накануне Тириль Экхофф приблизилась к Доротее Вирер вплотную: до разницы не в 26 очков, как следовало из официальных текущих протоколов, а всего до восьми с учетом отбрасывания двух худших результатов в сезоне. И норвежка, согласно итогам спринта, сегодня ушла на дистанцию третьей, а итальянка только 19-й, на старте виртуальный расклад между ними был +18 уже в пользу Экхофф. Если бы вы знали, что с этим беднягой-раскладом происходило потом.

Первый огневой рубеж: Экхофф два раза мимо, Вирер один. И +1 у итальянки по сумме, хотя она 14-я, а норвежка восьмая.

Стрельба № 2: по промахам 1:1, по дистанции Экхофф — пятая, Вирер девятая, по зачету вообще ничья. Все с нуля!

Первая стойка: Экхофф попадает пять из пяти, у Вирер два неточных выстрела. Казалось бы, все ясно: первое текущее место против 16-го, +27 виртуальных очков.

Ага, щас. Это ж биатлон, тем более женский. На последнем рубеже уже норвежка, практически державшая Кубок мира в руках, допускает три промаха. Три! И все опять переворачивается с ног на голову.

Вирер попадает четырежды и снова выходит вперед — как на дистанции (11-я против 13-й), так и в математическом зачете (+10). Отставание в пять секунд Экхофф за последний круг, конечно, ликвидировала, и пересекла финишную черту на шесть десятых раньше итальянки, но ту данный вариант устраивал вполне. Доротея Вирер второй год подряд стала сильнейшей биатлонисткой по итогам Кубка мира.

Наши, российские мини-надежды ненадолго ожили после третьей стрельбы, с которой Лариса Куклина убежала в четырех секундах от третьего места и в 13 от первого, но два мимо на последней стойке — и привет. А говорили, что она снайпер.

Сезон завершен. Грустно, конечно, но хорошо хоть под занавес дали сюжетного дрозда. До встречи.