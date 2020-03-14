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19:48 (мск), источник: Советский спорт

Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе

Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно — из-за коронавируса.

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Было грустно наблюдать, как из календаря одно за другим исчезают последние, еще остававшиеся там международные соревнования.

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АГОНИЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДА

Спринтерские гонки лыжников в Квебеке недотянули до старта 25 часов. Вчера от участия вдруг стали отказываться все подряд: Швеция, Финляндия, Германия, США, даже тамошняя Канада. Наши, итальянцы и французы держались до последнего (немудрено Александр Большунов, Глеб Ретивых, Федерико Пеллегрино и Люка Шаннава сохраняли шансы отобрать малый Кубок мира у Йоханнеса Клэбо), но этого оказалось недостаточно. Продрав глаза по североамериканскому утру, организаторы огляделись вокруг, уразумели, что бежать почти некому, и выбросили белый флаг. Все — обратно по домам, ничего не будет.

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Норвежцы, которые снялись с заокеанских этапов первыми и, в отличие от других сборных, не полетели туда вообще, подвергшись за это изрядной критике, обойти молчанием подобный конфуз, конечно, не могли. Клэбо в своих комментариях был — вся мировая скорбь. Мол, мы же говорили, почему в FIS этого не понимали, и все такое. Что ж, ситуация и правда вышла идиотская: концовку сезона, как хвост, иезуитски отрубали мелкими частями, пока от нее все равно не осталось ничего. Пусть Большунов и выиграл первый в истории лыжный мужской глобус в общем зачете под российским флагом.

Ладно, лыжи похоронили, что там у нас еще? Нигде ни черта не видно.

Вдруг, непонятно откуда истошный крик: а-а-а-а, сноуборд идет!

Проверил — действительно идет. Причем в завирусованно-опасной Швейцарии.

Борд-кросс в Вейзоннаце. Народу только мало: у мужчин — 26 участников, у женщин — вообще девять, не этап Кубка мира, а доходяга-анекдот. Плюс наших никого, в этом виде они сейчас мало на что претендуют.

Как только кучка смертников закончила свои куцые борд-заезды, тут же (видимо, машинально) отменили последний фристайл — через неделю в той же Швейцарии. Не осталось ни трамплина, ни горных лыж, ничего. Хана.

А биатлон — все еще жил, курилка!

К позднему вечеру пятницы стало окончательно ясно: именно субботние гонки преследования в Контиолахти будут последними международными соревнованиями весны 2020-го — перед всеобщим спортивным карантином непонятно до когда.

Что ж, и то хлеб. Гульнем напоследок, не пропадать же добру?

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КАЧЕЛИ ЭКХОФФ-ВИРЕР

И гульнули все, надо сказать, на славу. Сначала победные суперпроводы Фуркада. А под занавес женщины при жутком ветре (ни одна из 54-х не обошлась без промахов!) устроили такую карусель в борьбе за Кубок мира, что голова кругом шла!

Накануне Тириль Экхофф приблизилась к Доротее Вирер вплотную: до разницы не в 26 очков, как следовало из официальных текущих протоколов, а всего до восьми с учетом отбрасывания двух худших результатов в сезоне. И норвежка, согласно итогам спринта, сегодня ушла на дистанцию третьей, а итальянка только 19-й, на старте виртуальный расклад между ними был +18 уже в пользу Экхофф. Если бы вы знали, что с этим беднягой-раскладом происходило потом.

Первый огневой рубеж: Экхофф два раза мимо, Вирер один. И +1 у итальянки по сумме, хотя она 14-я, а норвежка восьмая.

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Стрельба № 2: по промахам 1:1, по дистанции Экхофф — пятая, Вирер девятая, по зачету вообще ничья. Все с нуля!

Первая стойка: Экхофф попадает пять из пяти, у Вирер два неточных выстрела. Казалось бы, все ясно: первое текущее место против 16-го, +27 виртуальных очков.

Ага, щас. Это ж биатлон, тем более женский. На последнем рубеже уже норвежка, практически державшая Кубок мира в руках, допускает три промаха. Три! И все опять переворачивается с ног на голову.

Вирер попадает четырежды и снова выходит вперед — как на дистанции (11-я против 13-й), так и в математическом зачете (+10). Отставание в пять секунд Экхофф за последний круг, конечно, ликвидировала, и пересекла финишную черту на шесть десятых раньше итальянки, но ту данный вариант устраивал вполне. Доротея Вирер второй год подряд стала сильнейшей биатлонисткой по итогам Кубка мира.

Наши, российские мини-надежды ненадолго ожили после третьей стрельбы, с которой Лариса Куклина убежала в четырех секундах от третьего места и в 13 от первого, но два мимо на последней стойке — и привет. А говорили, что она снайпер.

Сезон завершен. Грустно, конечно, но хорошо хоть под занавес дали сюжетного дрозда. До встречи.

Ей-богу, не знаю когда.

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  • 1
    Жюли Симон
    Франция
    Франция
  • 2
    Селина Гаспарин
    Швейцария
    Швейцария
  • 3
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
14.03.2020 17:45Контиолахти (Финляндия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Жюли СимонФранцияФранция30.43,5
2Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+17,3
3Лиза ВиттоцциИталияИталия+20,9
4Кайса МякяряйненФинляндияФинляндия+28,2
5Моника ХойнишПольшаПольша+39,8
6Мона БрорссонШвецияШвеция+42,8
7Юханна СкоттхаймШвецияШвеция+44,4
8Маркета ДавидоваЧехияЧехия+50,8
9Франциска ПройссГерманияГермания+56,7
10Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+57,2
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Кубок мира
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