Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе
Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно —
Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно —
Было грустно наблюдать, как из календаря одно за другим исчезают последние, еще остававшиеся там международные соревнования.
Спринтерские гонки лыжников в Квебеке недотянули до старта 25 часов. Вчера от участия вдруг стали отказываться все подряд: Швеция, Финляндия, Германия, США, даже тамошняя Канада. Наши, итальянцы и французы держались до последнего (немудрено Александр Большунов, Глеб Ретивых, Федерико Пеллегрино и Люка Шаннава сохраняли шансы отобрать малый Кубок мира у Йоханнеса Клэбо), но этого оказалось недостаточно. Продрав глаза по североамериканскому утру, организаторы огляделись вокруг, уразумели, что бежать почти некому, и выбросили белый флаг. Все — обратно по домам, ничего не будет.
Норвежцы, которые снялись с заокеанских этапов первыми и, в отличие от других сборных, не полетели туда вообще, подвергшись за это изрядной критике, обойти молчанием подобный конфуз, конечно, не могли. Клэбо в своих комментариях был — вся мировая скорбь. Мол, мы же говорили, почему в FIS этого не понимали, и все такое. Что ж, ситуация и правда вышла идиотская: концовку сезона, как хвост, иезуитски отрубали мелкими частями, пока от нее все равно не осталось ничего. Пусть Большунов и выиграл первый в истории лыжный мужской глобус в общем зачете под российским флагом.
Ладно, лыжи похоронили, что там у нас еще? Нигде ни черта не видно.
Вдруг, непонятно откуда истошный крик: а-а-а-а, сноуборд идет!
Проверил — действительно идет. Причем в
Как только кучка смертников закончила свои куцые
А биатлон — все еще жил, курилка!
К позднему вечеру пятницы стало окончательно ясно: именно субботние гонки преследования в Контиолахти будут последними международными соревнованиями весны 2020-го — перед всеобщим спортивным карантином непонятно до когда.
Что ж, и то хлеб. Гульнем напоследок, не пропадать же добру?
И гульнули все, надо сказать, на славу. Сначала победные суперпроводы Фуркада. А под занавес женщины при жутком ветре (ни одна из 54-х не обошлась без промахов!) устроили такую карусель в борьбе за Кубок мира, что голова кругом шла!
Накануне Тириль Экхофф приблизилась к Доротее Вирер вплотную: до разницы не в 26 очков, как следовало из официальных текущих протоколов, а всего до восьми с учетом отбрасывания двух худших результатов в сезоне. И норвежка, согласно итогам спринта, сегодня ушла на дистанцию третьей, а итальянка только 19-й, на старте виртуальный расклад между ними был +18 уже в пользу Экхофф. Если бы вы знали, что с этим
Первый огневой рубеж: Экхофф два раза мимо, Вирер один. И +1 у итальянки по сумме, хотя она 14-я, а норвежка восьмая.
Стрельба № 2: по промахам 1:1, по дистанции Экхофф — пятая, Вирер девятая, по зачету вообще ничья. Все с нуля!
Первая стойка: Экхофф попадает пять из пяти, у Вирер два неточных выстрела. Казалось бы, все ясно: первое текущее место против 16-го, +27 виртуальных очков.
Ага, щас. Это ж биатлон, тем более женский. На последнем рубеже уже норвежка, практически державшая Кубок мира в руках, допускает три промаха. Три! И все опять переворачивается с ног на голову.
Вирер попадает четырежды и снова выходит вперед — как на дистанции (11-я против 13-й), так и в математическом зачете (+10). Отставание в пять секунд Экхофф за последний круг, конечно, ликвидировала, и пересекла финишную черту на шесть десятых раньше итальянки, но ту данный вариант устраивал вполне. Доротея Вирер второй год подряд стала сильнейшей биатлонисткой по итогам Кубка мира.
Сезон завершен. Грустно, конечно, но хорошо хоть под занавес дали сюжетного дрозда. До встречи.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Жюли Симон
|Франция
|30.43,5
|2
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+17,3
|3
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+20,9
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+28,2
|5
|Моника Хойниш
|Польша
|+39,8
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+42,8
|7
|Юханна Скоттхайм
|Швеция
|+44,4
|8
|Маркета Давидова
|Чехия
|+50,8
|9
|Франциска Пройсс
|Германия
|+56,7
|10
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+57,2