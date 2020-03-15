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10:50 (мск), источник: Матч ТВ

«Надеюсь, у полиции были серьезные основания». Самуэльссон вступился за Логинова в ситуации с обысками на ЧМ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался в поддержку россиянина Александра Логинова после обысков во время чемпионата мира в Антхольце.

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— Мало кто будет рад подскочить в 6 утра в день гонки. Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьезные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту, — сказал Самуэльссон в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Самуэльссон критиковал Логинова за его допинговое прошлое после победы россиянина в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

Во время загрузки произошла ошибка.

Основанием для обыска Логинова стала чужая аккредитация у личного тренера биатлониста Александра Касперовича — по этому поводу в полицию обратилась антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек.


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