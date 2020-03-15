«Надеюсь, у полиции были серьезные основания». Самуэльссон вступился за Логинова в ситуации с обысками на ЧМ

— Мало кто будет рад подскочить в 6 утра в день гонки. Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьезные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту, — сказал Самуэльссон в эфире «Матч ТВ».