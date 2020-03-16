Чемпионат России по биатлону в связи с коронавирусом перенесен на ноябрь

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по биатлону должен был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

«Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем», — сказал Драчев.

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Глава организации заметил, что турнир будет перенесен и разбит на две части: личные гонки могут пройти в ноябре, эстафеты — в декабре. На основе ноябрьских гонок может быть сформирован состав национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.