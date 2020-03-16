Российские биатлонисты вернулись из-за границы и избежали карантина

«На карантин не отправили. В самолете всем измерили температуру, выдали маски, дали заполнить анкеты», — рассказали в организации. Там добавили, что два члена команды случайным образом были выбраны для прохождения тестирования на коронавирус. Кроме того, спортсмены, которые постоянно проживают за пределами Москвы, в данный момент ожидают рейсов домой.