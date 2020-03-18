Сборная России по биатлону в прошедшем сезоне была еще хуже, чем в предыдущем. Цифры это подтверждают
Ошибки тренеров очевидны.
Ошибки тренеров очевидны.
Биатлонный сезон закончился быстрее, чем все ожидали. Но подвести итоги выступления сборной России не помешает ни отсутствие гонок в Холменколлене, ни перенос чемпионата России, ни коронавирус.
Какие методики предлагает биатлонистам тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым, нам неизвестно, да и вместе с командой в подготовительный период 24 на 7 мы тоже не были. Но в этом сезоне ясно одно — ошибок не удалось избежать. Каких? Наверное, это лучше прокомментируют сами специалисты. Вот только они каждый раз говорят о том, что да, действительно, были просчеты в подготовке. Но на следующий год ситуация повторяется. И снова
Sport24 решил обратиться к цифрам, чтобы показать вам положительную и отрицательную динамику в выступлениях российских биатлонистов в сезоне-2019/20.
• мужская сборная России — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов;.
• женская сборная России — Екатерина
Основу анализа составляют биатлонисты, которые уверенно закрепились в команде за эти два сезона.
• сезон-18/19. Не учитывались отмененные
• сезон-19/20. Не учитывались спринтерские гонки на 7-м этапе в
Итог сезона — 7 медалей. В прошлом году эта цифра была в два раза внушительнее — 14. И медали — основной показатель для болельщика. С лидерами бороться нашей команде пока нереально. Сами спортсмены признаются, что могут конкурировать в каждой гонке, если соперники будут ошибаться. В такой реальности и живем.
Но все же не только наградами форма спортсменов измеряется. Куда объективнее все говорят секунды и проценты.
За два прошедших сезона попаданий в топ-10 стало меньше. Если Гараничев еще помогал Логинову и Елисееву выравнивать статистику, то в этом году в десятке Евгения не было совсем. Удивительно, но девушки выступают увереннее парней (хоть и не выигрывают).
А вот количество провалов практически не изменилось. Это, конечно, не самый объективный показатель, ведь тренеры на некоторые этапы привлекали новичков. И мало кто из них справлялся с гонками. Но в этом сезоне таких, кстати, было не много. Провалы случались у тех, кто в команде не первый день.
За прошедший год некоторые улучшили свои показатели хода и стрельбы, но не все. Вот, например, данные по скорости. Они отражают среднее отставание (сек/км) в спринте от лидера (Йоханнеса Бе). Елисеев и Латыпов ускорились. А вот Логинов прежней прыти не показывал. Но, конечно, круто, что лучшую гонку он выдал на ЧМ. Это уже опыт.
У девушек ситуация совсем неприятная. У Мироновой особенно. В одни ноги с лидером (Дениз Херрман) она уже работать не может. Куклина постепенно ход набирает. Но пользы от этого не так много, как хотелось бы.
К секундам топов на лыжне нам еще долго стремиться. Прироста у всей команды, как у французов и норвежцев, нет. Радоваться приходится только локальным изменениям. Хорошо, что они вообще есть. Ведь существуют вещи в команде хуже, чем скорость. Это стрельба.
К парням нет претензий. Пусть процентовка Гараничева и бросается в глаза. Но он в целом сдал. Зато за последний год прибавил Латыпов. Логинов и Елисеев тоже. Приглашение в команду Альбины Ахатовой и Максима Максимова себя оправдывает.
А вот подшефные Виталия Норицина и Леонида Гурьева стали стрелять хуже. Причем всей командой. Куклину с ее запредельной точностью вообще в этом сезоне не узнать. Сама она объясняет это тем, что не может переварить возросшую скорость. Надежды на то, что Миронова научиться стрелять, кажется, умерли. Хуже нее никто на рубеже сейчас не работает. Гурьев объясняет это тем, что девушки стали меньше тратить времени на изготовку и добавили в скорости стрельбы. Адаптироваться сразу не получается. Но в следующем сезоне должно быть лучше. Ждем.
Вот еще более детальные данные. Гараничев, Логинов и
Единственным, кто поддерживает статус сборной России, остается Логинов. Два чемпионата мира — три медали. Рассчитывать больше не на кого. Совсем просели эстафеты, которые последние годы считаются нашим лучом надежды (девушки, кстати, одну медаль взяли). Пока вообще нет никого, кто претендовал бы на медали мирового форума, кроме Логинова. О женской половине команды говорить не приходится. На пик формы тренерам вывести биатлонистов в этом сезоне не удалось.
Спору нет: статистика может обмануть. На результат влияют и внешние факторы (не забываем о визите полиции к Логинову на ЧМ). Где наша сборная стала лучше в прошлом сезоне, там сдала в этом. Главная наша проблема в том, что мы не можем постепенно улучшаться комплексно, не в состоянии удерживать завоеванные позиции. Добавили в скорости — ухудшилось качество стрельбы (яркий пример — Куклина), в случае с Мироновой — просто тихий ужас. У того же Логинова стрельба сейчас очень хороша, но скорость в среднем уступает прошлогодней (хотя это можно списывать на неполноценность подготовки).
Но не будем требовать смены тренерских штабов или