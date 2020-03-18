Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
20:10 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Российские биатлонисты ушли на карантин на две недели по возвращении из Финляндии

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по биатлону ушла на двухнедельный карантин после возвращения с заключительного этапа Кубка мира в финском Контиолахти для профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка мира в Финляндии завершился 14 марта. От сборной России на нем выступали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Никита Поршнев, Лариса Куклина, Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова.

«Все спортсмены, тренеры и специалисты, которые были с командой в Финляндии, ушли на двухнедельный карантин, — сказал Драчев. — Они ездили в Италию, Чехию вместе со всеми, ребята не собираются скрываться и понимают ответственность, которая лежит на них, это мера профилактики, плюс, если вдруг что, нельзя заразить товарищей. И юниорская сборная тоже — они вернулись из Австрии, летели через Рим, поэтому они в любом случае на карантине. Спортсмены проработали со своими личными тренерами и специалистами сборной план подготовки, так как сезон закончился, спортивная форма будет волновать в меньшей степени, но нужно привести себя в порядок для дальнейшей работы, это называется “откатка” от сезона».

При этом глава СБР отметил, что на текущий момент все спортсмены чувствуют себя хорошо. «Пока не было информации ни от тренеров, ни от спортсменов об ухудшении состояния здоровья», — сказал Драчев.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Логинов выиграл спринт на ЧМ
Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
РПЛ на карантине: чем занимаются российские футбольные клубы
В испанском клубе выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Массимо Каррера рассказал о ситуации в Греции во время пандемии
Спорт на карантине: что происходит 18 марта (онлайн)
Бессмертный футбол: что стоит пересмотреть, пока спорт на паузе
Нурмагомедов нашел новое место для боя с Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь