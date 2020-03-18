Драчев: Российские биатлонисты ушли на карантин на две недели по возвращении из Финляндии

«Все спортсмены, тренеры и специалисты, которые были с командой в Финляндии, ушли на двухнедельный карантин, — сказал Драчев. — Они ездили в Италию, Чехию вместе со всеми, ребята не собираются скрываться и понимают ответственность, которая лежит на них, это мера профилактики, плюс, если вдруг что, нельзя заразить товарищей. И юниорская сборная тоже — они вернулись из Австрии, летели через Рим, поэтому они в любом случае на карантине. Спортсмены проработали со своими личными тренерами и специалистами сборной план подготовки, так как сезон закончился, спортивная форма будет волновать в меньшей степени, но нужно привести себя в порядок для дальнейшей работы, это называется “откатка” от сезона».