Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
18«Реал» выиграл класико
16:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

IBU отлучает русскую биатлонистку от спорта. Она зависла между двумя странами

История Екатерины Аввакумовой, которая не может возобновить карьеру.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вчера одной из новостей в мире биатлона стало заявление президента сербской федерации биатлона Велимира Вукадина о том, что его организация больше не заинтересована в услугах бывшей российской спортсменки Екатерины Аввакумовой.

Читайте также
Чемпионат России по биатлону в связи с коронавирусом перенесен на ноябрь

— Она покинула Сербию несколько месяцев назад и после этого не связывалась с нами. Мы не знаем, что она намерена делать в будущем, поэтому мы больше не обращались в IBU по поводу выступления Аввакумовой в следующем сезоне, — сказал Вукадин ТАСС.

Около года назад Екатерина начала тренироваться в Сербии и рассчитывала к осени начать выступления в Кубке мира за местную сборную, но Международный союз биатлонистов заблокировал процесс.

Аввакумова начала спортивную карьеру поздно — в 19 лет. Но в 2016 году завоевала серебро и бронзу чемпионата России по биатлону, а чуть позже в группе биатлонистов перешла в сборную Кореи перед Олимпиадой в Пхенчхане. На чемпионате мира-2017 Аввакумова стала пятой в индивидуальной гонке. Но выступление на Олимпиаде, куда многих россиян, кстати, не пустили вовсе, оказалось провальным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Когда родит баба Маша? В нашем женском биатлоне — настоящая катастрофа

IBU встал в позу

Теперь Аввакумова пытается перейти в сборную Сербии, и взгляд местной федерации ей явно кажется неправильным. Но дело даже не в этом, а в позиции Международного союза биатлонистов.

— Президент федерации немного лукавит, что Сербия во мне не заинтересована. Во мне не заинтересован сам Вукадин. Изначально федерация вела пассивную политику в моем отношении. А заинтересованы были во мне люди из города Златибор, за который я хотела выступать.

— По идее вы же должны были сделать сербский паспорт, и любые ограничения должны были быть сняты.

— Да, и эти люди организовали процедуру получения гражданства, я его сделала, конечно. Просто когда IBU не разрешил мне выступать за Сербию, обосновав это запретом представлять третью страну, то представители Сербии сразу сдались — нельзя, ну и ладно. Мы ничего сделать не можем. Я говорила: «Как же так? Нужно бороться. Я же деньги ваши потратила, в конце концов». Русские же не сдаются (смеется). Мне предложили бороться самой. На протяжении нескольких месяцев я веду переписку с IBU, президентом, генеральным секретарем Никласом Карлссоном, отправила десятки писем членам правления.

Моя позиция юридически чиста: мой переход должен рассматриваться по старым правилам, запрет на переход в третью страну был принят конгрессом в октябре 2019 года, я к тому моменту уже четыре месяца как была гражданкой Сербии и полтора года там находилась, то есть процесс перехода, по сути, был уже давно завершен. Но из-за резолюции IBU декабря 2018 года о скором изменении правил документы не принимались. Получается, все было зря.

— А что отвечает IBU? «Мы вас услышали»?

— Я не могу услышать ответы на свои вопросы. Никто не хочет брать на себя ответственность. Всем по барабану. Пишут — пришлите документы. Присылаю. Потом — докажите тесную связь с новой страной. Пожалуйста, вот мой паспорт, куда еще теснее? Включают версию про третью страну. Доказываю, что переход осуществлен до конгресса. И они уходят в туман, все заново. Спасибо им, конечно, что они вообще ведут со мной диалог. Этим по идее должна заниматься федерация. Но хотелось бы посерьезнее, у меня все-таки время идет. Думаю, IBU понимает, что совершил в отношении меня ошибку, но вот встал в позу.

Читайте также
Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации

— Подать в CAS — вообще никак?

— У меня нет денег на такое, это очень дорого.

— Почему сербская федерация за вас не борется? Вы по уровню наверняка сильнее любой их биатлонистки.

— Боится. На данный момент IBU является практически единственным источником финансирования биатлона в Сербии. Поэтому «нет» они восприняли как окончательный ответ, не пошли наперекор.

— Много ли в вас инвестировали уже?

— Затраты минимальные. Дали оружие, патроны. Сборов как таковых не было, потому что финансирование на нулевом уровне. Но были все условия, чтобы в Сербии провести шикарную подготовку летом. Абсолютно развязаны руки. Первые четыре месяца я жила в контейнере, не было туалета и душа. В туалет ходили под елку (смеется). Но я была счастлива и полна мотивации и готова выйти на Кубке мира. Знала, что результат будет, финансовые условия улучшатся. Никак не ожидала таких действий от IBU. Корейцы отпустили, хоть обстоятельства и были непростые, документы уже были подписаны. Это был тяжелый путь, хотелось уже выдохнуть. Но ответ IBU просто убил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прокунин поступал подло, неудача на Олимпиаде — следствие его действий.

— Можете рассказать об уходе из корейской сборной? Так понимаю, не все гладко было с адаптацией и тренерами?

— Ушла я из-за главного тренера Андрея Прокунина. Когда я приходила, корейцы дали зеленый свет, разрешили тренироваться со своим наставником по своим методикам. Это было главное условие, на которое все согласились. Все было супер до момента, когда я стала пятой на чемпионате мира. С тех пор начался ад: Андрей показал свое истинное лицо. Сейчас я понимаю ситуацию. Он главный тренер, получает большие деньги. У него результата особо не было, а я имела неосторожность заехать высоко, находясь на самоподготовке. Он побоялся за свое место и свой статус. И выбрав путь слабого человека, он начал ставить палки в колеса и топить, вместо того, чтобы проанализировать свою работу.

Читайте также
Самая неоднозначная концовка биатлонного сезона. Это было круто и печально

— Что значит «ставить палки»?

— Создавал искусственные конфликты, поступал подло, некрасиво. Это было на протяжении всего олимпийского цикла. Корейцы, чтобы разрядить обстановку, даже организовывали отдельные сборы, Андрей один из них сорвал, устроив скандал. Я вообще неконфликтный человек. Наверное, мне проще «проглотить» это все, чем устроить разборку.

Пару раз мы пытались объясниться, он говорил — все, хорошо, договорились, готовимся спокойно к Олимпиаде. А после шел и делал очередную гадость. Я не была готова, что в своей же команде мне будут рыть яму. Я отказывалась в это верить. Блин, Олимпиада, все идем к одной цели! Неважно кто из нас его покажет. Не важно кто как к этому придет. В итоге и сам ничего не показал и нам не дал. Это был полный провал для Кореи, пожалуй, каждый из нас показал худший результат в сезоне.

— Не получилось повторить успех на Олимпиаде из-за этого?

— Конечно, это сыграло одну из основных причин. Я умею собираться в стрессовых ситуациях. У меня так даже лучше получается, но постоянно в такой атмосфере жить невозможно. Это опустошает и на «физику» влияет.

Доктор регулярно откармливал меня успокоительными. Это ужасно — приехать на Олимпиаду и понимать, что ты полный ноль, и не потому, что ты хреново тренировался. А потому что, как называл это Прокунин: «Так правильно». Но я не жалею, что все это было в моей жизни, жалею лишь о том, что имела слабость с этим не справиться.

— Был вариант после возвращения в Россию пробиваться в нашу сборную?

— У меня сразу после Олимпиады возник вариант с Сербией, У меня друзья в Златиборе, которые хотят развивать там биатлон, меня уже ждали. Но у власти другие люди, которые все разрушают, как это везде бывает. После Кореи нужен был тайм-аут для восстановления, я занималась гражданством. А теперь по правилам IBU я по сути и в Россию вернуться не могу, застряла. (Смеется.) Перейти в еще одну страну тоже не могу.

Читайте также
Сборная России по биатлону в прошедшем сезоне была еще хуже, чем в предыдущем. Цифры это подтверждают

— Следили ли за сборной России в этом сезоне? Как вам ее результаты, могли бы выступить не хуже по ощущениям?

— Смотрела почти каждую гонку, подмечала что-то в технике. К октябрю я была в оптимальной форме, делала тренировки, которых раньше не было. Я точно добавила, если брать выступления в Корее.

Меня ужасает, как раздувают в России скандалы из-за любой ерунды. Но это фигня по сравнению с Кореей. Результат там никому не был нужен, там огромные деньги, но тебе никто не даст тренироваться, как надо тебе. Нужно подчиняться команде. В плане логистики руководство делает вещи, которые просто угробят наработанное. В Сербии, наоборот, была абсолютная свобода.

Возвращаться в Россию сейчас всерьез, устраиваться на работу в регионе я тоже не могу. Потому что если IBU все-таки ответит — будет некрасиво. Что я скажу: «Извините, до свидания, я обратно»? Так тоже нельзя. Сейчас, когда схлынет паника по коронавирусу и все перестанут покупать гречку и туалетную бумагу, продолжу бороться.

Дмитрий Кузнецов

21
фотография
21
фотография
21
фотография
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
В Европе увольняют игроков, сокращают зарплаты. Что ждет россиян
Двукратный чемпион мира по хоккею скончался на 98-м году жизни
Спорт на карантине: что происходит в мире 20 марта (онлайн)
Ласицкене и Шубенков бунтуют. Они покинут комиссию спортсменов
Коронавирус: статистика зараженных и умерших людей в мире спорта
Глава UFC грубо ответил на упреки в проведении турниров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь