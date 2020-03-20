IBU отлучает русскую биатлонистку от спорта. Она зависла между двумя странами
История Екатерины Аввакумовой, которая не может возобновить карьеру.
История Екатерины Аввакумовой, которая не может возобновить карьеру.
Вчера одной из новостей в мире биатлона стало заявление президента сербской федерации биатлона Велимира Вукадина о том, что его организация больше не заинтересована в услугах бывшей российской спортсменки Екатерины Аввакумовой.
— Она покинула Сербию несколько месяцев назад и после этого не связывалась с нами. Мы не знаем, что она намерена делать в будущем, поэтому мы больше не обращались в IBU по поводу выступления Аввакумовой в следующем сезоне, — сказал Вукадин ТАСС.
Около года назад Екатерина начала тренироваться в Сербии и рассчитывала к осени начать выступления в Кубке мира за местную сборную, но Международный союз биатлонистов заблокировал процесс.
Аввакумова начала спортивную карьеру поздно — в 19 лет. Но в 2016 году завоевала серебро и бронзу чемпионата России по биатлону, а чуть позже в группе биатлонистов перешла в сборную Кореи перед Олимпиадой в Пхенчхане. На чемпионате мира-2017 Аввакумова стала пятой в индивидуальной гонке. Но выступление на Олимпиаде, куда многих россиян, кстати, не пустили вовсе, оказалось провальным.
Теперь Аввакумова пытается перейти в сборную Сербии, и взгляд местной федерации ей явно кажется неправильным. Но дело даже не в этом, а в позиции Международного союза биатлонистов.
— Президент федерации немного лукавит, что Сербия во мне не заинтересована. Во мне не заинтересован сам Вукадин. Изначально федерация вела пассивную политику в моем отношении. А заинтересованы были во мне люди из города Златибор, за который я хотела выступать.
— По идее вы же должны были сделать сербский паспорт, и любые ограничения должны были быть сняты.
— Да, и эти люди организовали процедуру получения гражданства, я его сделала, конечно. Просто когда IBU не разрешил мне выступать за Сербию, обосновав это запретом представлять третью страну, то представители Сербии сразу сдались — нельзя, ну и ладно. Мы ничего сделать не можем. Я говорила: «Как же так? Нужно бороться. Я же деньги ваши потратила, в конце концов». Русские же не сдаются (смеется). Мне предложили бороться самой. На протяжении нескольких месяцев я веду переписку с IBU, президентом, генеральным секретарем Никласом Карлссоном, отправила десятки писем членам правления.
Моя позиция юридически чиста: мой переход должен рассматриваться по старым правилам, запрет на переход в третью страну был принят конгрессом в октябре 2019 года, я к тому моменту уже четыре месяца как была гражданкой Сербии и полтора года там находилась, то есть процесс перехода, по сути, был уже давно завершен. Но
из-зарезолюции IBU декабря 2018 года о скором изменении правил документы не принимались. Получается, все было зря.
— А что отвечает IBU? «Мы вас услышали»?
— Я не могу услышать ответы на свои вопросы. Никто не хочет брать на себя ответственность. Всем по барабану. Пишут — пришлите документы. Присылаю. Потом — докажите тесную связь с новой страной. Пожалуйста, вот мой паспорт, куда еще теснее? Включают версию про третью страну. Доказываю, что переход осуществлен до конгресса. И они уходят в туман, все заново. Спасибо им, конечно, что они вообще ведут со мной диалог. Этим по идее должна заниматься федерация. Но хотелось бы посерьезнее, у меня
— Подать в CAS — вообще никак?
— У меня нет денег на такое, это очень дорого.
— Почему сербская федерация за вас не борется? Вы по уровню наверняка сильнее любой их биатлонистки.
— Боится. На данный момент IBU является практически единственным источником финансирования биатлона в Сербии. Поэтому «нет» они восприняли как окончательный ответ, не пошли наперекор.
— Много ли в вас инвестировали уже?
— Затраты минимальные. Дали оружие, патроны. Сборов как таковых не было, потому что финансирование на нулевом уровне. Но были все условия, чтобы в Сербии провести шикарную подготовку летом. Абсолютно развязаны руки. Первые четыре месяца я жила в контейнере, не было туалета и душа. В туалет ходили под елку (смеется). Но я была счастлива и полна мотивации и готова выйти на Кубке мира. Знала, что результат будет, финансовые условия улучшатся. Никак не ожидала таких действий от IBU. Корейцы отпустили, хоть обстоятельства и были непростые, документы уже были подписаны. Это был тяжелый путь, хотелось уже выдохнуть. Но ответ IBU просто убил.
Прокунин поступал подло, неудача на Олимпиаде — следствие его действий.
— Можете рассказать об уходе из корейской сборной? Так понимаю, не все гладко было с адаптацией и тренерами?
— Ушла я
— Что значит «ставить палки»?
— Создавал искусственные конфликты, поступал подло, некрасиво. Это было на протяжении всего олимпийского цикла. Корейцы, чтобы разрядить обстановку, даже организовывали отдельные сборы, Андрей один из них сорвал, устроив скандал. Я вообще неконфликтный человек. Наверное, мне проще «проглотить» это все, чем устроить разборку.
Пару раз мы пытались объясниться, он говорил — все, хорошо, договорились, готовимся спокойно к Олимпиаде. А после шел и делал очередную гадость. Я не была готова, что в своей же команде мне будут рыть яму. Я отказывалась в это верить. Блин, Олимпиада, все идем к одной цели! Неважно кто из нас его покажет. Не важно кто как к этому придет. В итоге и сам ничего не показал и нам не дал. Это был полный провал для Кореи, пожалуй, каждый из нас показал худший результат в сезоне.
— Не получилось повторить успех на Олимпиаде
— Конечно, это сыграло одну из основных причин. Я умею собираться в стрессовых ситуациях. У меня так даже лучше получается, но постоянно в такой атмосфере жить невозможно. Это опустошает и на «физику» влияет.
Доктор регулярно откармливал меня успокоительными. Это ужасно — приехать на Олимпиаду и понимать, что ты полный ноль, и не потому, что ты хреново тренировался. А потому что, как называл это Прокунин: «Так правильно». Но я не жалею, что все это было в моей жизни, жалею лишь о том, что имела слабость с этим не справиться.
— Был вариант после возвращения в Россию пробиваться в нашу сборную?
— У меня сразу после Олимпиады возник вариант с Сербией, У меня друзья в Златиборе, которые хотят развивать там биатлон, меня уже ждали. Но у власти другие люди, которые все разрушают, как это везде бывает. После Кореи нужен был
— Следили ли за сборной России в этом сезоне? Как вам ее результаты, могли бы выступить не хуже по ощущениям?
— Смотрела почти каждую гонку, подмечала
Меня ужасает, как раздувают в России скандалы
Возвращаться в Россию сейчас всерьез, устраиваться на работу в регионе я тоже не могу. Потому что если IBU
Дмитрий Кузнецов