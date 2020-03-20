Тихонов заявил, что руководство СБР должно подать в отставку
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой руководства Союза биатлонистов России (СБР) после наделения
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой руководства Союза биатлонистов России (СБР) после наделения
По словам спортсмена, IBU регулярно следит за ситуацией в российском биатлоне и даст правильную оценку этому поступку.
«Большей глупости даже это правление придумать не могло. Неужели у нас не хватает мозгов до конца не идти по пути позора? Как можно было выбрать ответственным за тренерский штаб человека, недостойного тренерской работы и крайне непорядочного. В этом коллективе есть только один человек, которого можно оставить, а всех остальных нужно выметать метлой. В первую очередь Драчева и Нуждова, которые и притащили Польховского. Если у вас осталось хоть немного мужского начала, подайте в отставку сами, иначе вас с позором выгонят», — написал Тихонов на своем сайте.
«Я даже не знаю, кто согласится с вами работать и кого вы будете тренировать. Это просто позорище», — заключил он.