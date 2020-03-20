Тихонов заявил, что руководство СБР должно подать в отставку

«Большей глупости даже это правление придумать не могло. Неужели у нас не хватает мозгов до конца не идти по пути позора? Как можно было выбрать ответственным за тренерский штаб человека, недостойного тренерской работы и крайне непорядочного. В этом коллективе есть только один человек, которого можно оставить, а всех остальных нужно выметать метлой. В первую очередь Драчева и Нуждова, которые и притащили Польховского. Если у вас осталось хоть немного мужского начала, подайте в отставку сами, иначе вас с позором выгонят», — написал Тихонов на своем сайте.