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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов заявил, что руководство СБР должно подать в отставку

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой руководства Союза биатлонистов России (СБР) после наделения вице-президента Валерия Польховского полномочиями по проведению заочного тренерского совета.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам спортсмена, IBU регулярно следит за ситуацией в российском биатлоне и даст правильную оценку этому поступку.

«Большей глупости даже это правление придумать не могло. Неужели у нас не хватает мозгов до конца не идти по пути позора? Как можно было выбрать ответственным за тренерский штаб человека, недостойного тренерской работы и крайне непорядочного. В этом коллективе есть только один человек, которого можно оставить, а всех остальных нужно выметать метлой. В первую очередь Драчева и Нуждова, которые и притащили Польховского. Если у вас осталось хоть немного мужского начала, подайте в отставку сами, иначе вас с позором выгонят», — написал Тихонов на своем сайте.

По мнению олимпийского чемпиона, руководство СБР должно извиниться перед болельщиками.

«Я даже не знаю, кто согласится с вами работать и кого вы будете тренировать. Это просто позорище», — заключил он.

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