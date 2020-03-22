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14:35 (мск), источник: ТАСС

Привалов призвал к революции в российском биатлоне

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлон нуждается в революционных изменениях, поскольку в работе тренеров сборной и руководства национальной федерации накопилось множество недочетов. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов.

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке. Кандидаты на место в тренерском штабе сборной России на новый сезон должны определиться к 6 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Есть много серьезных вопросов. Чтобы перестроиться в работе, надо все вдумчиво проанализировать, сделать определенные выводы, — сказал Привалов. — Исходя из этих выводов менять и тренеров, и, при необходимости, руководство. В биатлоне надо делать революцию, потому что терпеть это дальше уже невозможно. Просто-напросто стыдно, что наш вид спорта с ведущих позиций опустился ниже плинтуса».

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«Призывая к изменениям, я не говорю лично о президенте Союза биатлонистов России Владимире Драчеве, а о том, что есть серьезные проблемы во всем. Команду опустили на такой низкий уровень, что точечными решениями проблему уже не решить. По одной только методике подготовки вопросов очень много», — добавил он.

Привалов считает, что уже не первый год тренерский штаб сборной России в подготовительный период уделяет слишком мало внимания объемным тренировкам. Это негативно сказывается на скоростной выносливости спортсменов. «Я не могу сказать, смогут ли тренеры перестроиться в этой работе, но разобраться в этом надо. Надо искать тех, кто сможет подумать головой. Это очень важно», — сказал он.

«Кроме того, серьезной проблемой является отсутствие единства в коллективе среди тренеров. Когда мы работали, у нас был дружный коллектив, его даже можно было назвать семьей. Мы работали на взаимоуважении друг к другу, а сейчас этого нет», — подчеркнул Привалов.

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