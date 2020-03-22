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18:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт заработок биатлониста Логинова за сезон

Раскрыт размер призовых российского биатлониста Александра Логинова за сезон-2019/2020. Сумму обнародовало Dicodusport.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, Логинов заработал 120,9 тысячи евро. Он занимает седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых биатлонистов мира. На первом месте — обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бе. В его активе 320,8 тысячи евро. На втором и третьем месте расположились французы Мартен Фуркад (268,6 тысячи) и Кентен Фийон-Майе (218,2 тысячи).

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Логинов выиграл спринт на ЧМ

Логинов выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования на чемпионате мира-2020, также он занимал второе и третье места на этапах Кубка мира. В итоге спортсмен расположился на седьмом месте в общем зачете турнира.

На протяжении сезона россиянин подвергался нападкам со стороны иностранных соперников. В частности, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира, а зрители ликовали после ошибки Логинова на огневом рубеже.

Сезон был завершен досрочно из-за распространения коронавируса. В рамках Кубка мира не состоялись эстафеты в Контиолахти и этап в Холменколлене.

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