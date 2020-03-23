Драчев сообщил, что российские лыжники не заинтересованы в переходе в биатлон

«Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон, — сказал Драчев. — Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники — шестые-седьмые номера — попробовали себя в биатлоне».

«Но при мне никто из лыжников тему перехода в биатлон не поднимал, хотя в прошлом многие олимпийские чемпионы раньше начинали как раз с лыж, — отметил четырехкратный чемпион мира по биатлону. — Это и Ольга Пылева, и Светлана Ишмуратова, я и сам сначала занимался лыжами. Анфиса Резцова — вообще уникальная спортсменка, она завоевала олимпийское золото и в лыжных гонках, и в биатлоне. Да, тогда времена были другие, но и таких людей, как она, мало».