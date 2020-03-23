Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
18«Реал» выиграл класико
16:25 (мск), источник: ТАСС

Драчев сообщил, что российские лыжники не заинтересованы в переходе в биатлон

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Среди входящих в состав сборной России по лыжным гонкам спортсменов пока нет желающих попробовать свои силы в биатлоне. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон в воскресенье объявила о переходе в биатлон. 26-летняя шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.

«Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон, — сказал Драчев. — Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники — шестые-седьмые номера — попробовали себя в биатлоне».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Но при мне никто из лыжников тему перехода в биатлон не поднимал, хотя в прошлом многие олимпийские чемпионы раньше начинали как раз с лыж, — отметил четырехкратный чемпион мира по биатлону. — Это и Ольга Пылева, и Светлана Ишмуратова, я и сам сначала занимался лыжами. Анфиса Резцова — вообще уникальная спортсменка, она завоевала олимпийское золото и в лыжных гонках, и в биатлоне. Да, тогда времена были другие, но и таких людей, как она, мало».

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 16 марта заявила, что никогда не будет советовать лыжникам переходить в биатлон. «Лыжные гонки гораздо лучше», — заметила она.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России
Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Футбольные турниры в Испании перенесены на неопределенный срок
Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса
Президент ФИФА раздумывает о новых реформах в футболе
Экс-тренер «Эспаньола» скончался от коронавируса
Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в нижнем белье
Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег
Споет ли Шнур об эпидемии? Новые ставки на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь