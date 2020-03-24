Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Политические амбиции Шипулина объяснили желанием «набить карманы»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала биатлонистов, которые после окончания карьеры идут в Госдуму. Их политические амбиции она связала с желанием «набить карманы». Интервью со спортсменкой опубликовано на портале «Спорт день за днем».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В качестве примера Резцова привела Антона Шипулина, который с осени 2019-го является депутатом Госдумы от «Единой России». «Меня спросили тогда, пошел ли Антон в депутаты на благо развития биатлона? На что я ответила: “Сомневаюсь”», — вспомнила чемпионка.

Резцова предложила ушедшим из спорта биатлонистов тренировать детей, чтобы «у нас была здоровая нация». «Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то», — заявила она.

Во время загрузки произошла ошибка.

15 марта Шипулин рассказал, что недовольные его участием в политике болельщики оскорбляли его семью. Он также высказывался о негативном отношении россиян к его статусу депутата. «Я не сижу на стуле ровно и не просиживаю штаны, это сто процентов», — ответил на претензии бывший спортсмен.

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую биатлонист завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Плющенко и Ягудина скоро затмят. В России выросло суперпоколение
Где еще жив футбол: Никарагуа, Бурунди, Беларусь и другие страны
Нападающий «Сочи» Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ
У экс-футболиста «Зенита» подтвердился коронавирус
Игроки английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей
«Поставить на себя лимон». Шнуров написал стих о ставках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь