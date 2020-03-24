Политические амбиции Шипулина объяснили желанием «набить карманы»

Источник: РИА "Новости"

В качестве примера Резцова привела Антона Шипулина, который с осени 2019-го является депутатом Госдумы от «Единой России». «Меня спросили тогда, пошел ли Антон в депутаты на благо развития биатлона? На что я ответила: “Сомневаюсь”», — вспомнила чемпионка.

Резцова предложила ушедшим из спорта биатлонистов тренировать детей, чтобы «у нас была здоровая нация». «Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то», — заявила она.

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15 марта Шипулин рассказал, что недовольные его участием в политике болельщики оскорбляли его семью. Он также высказывался о негативном отношении россиян к его статусу депутата. «Я не сижу на стуле ровно и не просиживаю штаны, это сто процентов», — ответил на претензии бывший спортсмен.