Тренеры сборной России по биатлону отчитались за минувший сезон

Заседание тренерского совета в связи с распространением коронавируса было решено провести в заочном режиме. В срок до 25 марта старший тренер женской сборной страны Виталий Норицын, старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров и тренеры резерва Сергей Коновалов и Николай Большаков должны были предоставить Польховскому отчет о работе и результатах в сезоне-2019/20. Не позднее 26 марта отчеты должны были быть отправлены в адрес членов тренерского совета и региональных федераций СБР для анализа и оценки работы тренеров.