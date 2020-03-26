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20:23 (мск), источник: ТАСС

Тренеры сборной России по биатлону отчитались за минувший сезон

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренеры сборной России по биатлону отчитались перед тренерским советом за прошедший сезон. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание тренерского совета в связи с распространением коронавируса было решено провести в заочном режиме. В срок до 25 марта старший тренер женской сборной страны Виталий Норицын, старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров и тренеры резерва Сергей Коновалов и Николай Большаков должны были предоставить Польховскому отчет о работе и результатах в сезоне-2019/20. Не позднее 26 марта отчеты должны были быть отправлены в адрес членов тренерского совета и региональных федераций СБР для анализа и оценки работы тренеров.

Сегодня всем членам тренерского совета отчеты были отправлены. К 2 апреля ждем от них оценки и предложения по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке, победив в спринте.

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