Российскую биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Источник: РИА "Новости"

21-летняя чемпионка мира среди юниоров находится в больнице в Саратове.

«Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить о себе в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу всё сделала как положено.

Никаких очевидных симптомов у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов — он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждём, подтвердится ли положительный результат, — приводит слова Халиуллиной «Взгляд-инфо».