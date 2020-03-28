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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Российскую биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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Источник: РИА "Новости"

21-летняя чемпионка мира среди юниоров находится в больнице в Саратове.

«Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить о себе в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу всё сделала как положено.

Никаких очевидных симптомов у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов — он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждём, подтвердится ли положительный результат, — приводит слова Халиуллиной «Взгляд-инфо».

Накануне, 27 марта, оперативный штаб объявил о втором подтверждённом случае коронавируса в Саратовской области. Видимо, речь идёт именно о Халиуллиной.

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