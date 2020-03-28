Российскую биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию.
21-летняя чемпионка мира среди юниоров находится в больнице в Саратове.
«Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить о себе в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу всё сделала как положено.
Никаких очевидных симптомов у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов — он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждём, подтвердится ли положительный результат, — приводит слова Халиуллиной «Взгляд-инфо».
Накануне, 27 марта, оперативный штаб объявил о втором подтверждённом случае коронавируса в Саратовской области. Видимо, речь идёт именно о Халиуллиной.