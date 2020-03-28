Тренер биатлонистки Халиуллиной заявила, что у спортсменки нет коронавируса
Екатерина Халиуллина, мать и тренер российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной заявила, что у нее и ее дочери коронавирус не обнаружен.
Екатерина Халиуллина, мать и тренер российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной заявила, что у нее и ее дочери коронавирус не обнаружен.
— Анализ и у дочки, и у меня отрицательный, — цитируют Екатерина Халиуллину «РИА Новости». Также она сказала, что пока не хочет комментировать ситуацию, сославшись на усталость.
Ранее сообщалось, что 21-летняя Анастасия Халиуллина попала в больницу в Саратове