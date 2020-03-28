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13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер биатлонистки Халиуллиной заявила, что у спортсменки нет коронавируса

Екатерина Халиуллина, мать и тренер российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной заявила, что у нее и ее дочери коронавирус не обнаружен.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Анализ и у дочки, и у меня отрицательный, — цитируют Екатерина Халиуллину «РИА Новости». Также она сказала, что пока не хочет комментировать ситуацию, сославшись на усталость.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Анастасия Халиуллина попала в больницу в Саратове из-за подозрение на заболевание коронавирусом COVID-19. Она отметила, что у нее не было очевидных симптомов. Вместе с Анастасией в больницу попала и ее мама.

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