Биатлонистка Халиуллина заявила, что не заражена коронавирусом

«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю — я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, а пока прошу вас не переживать. Я в полном порядке и чувствую себя прекрасно», — написала она.