Биатлонистка Халиуллина заявила, что не заражена коронавирусом
ТАСС, 28 марта. Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию о заражении коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
ТАСС, 28 марта. Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию о заражении коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
Ранее стало известно, что 21-летняя биатлонистка находится в больнице в Саратове.
«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю — я не болею коронавирусом.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.