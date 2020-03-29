Губерниев нецензурно раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме высказался о трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме высказался о трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.
В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.
«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие ***», — написал Губерниев в
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.