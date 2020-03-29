Губерниев нецензурно раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

Что полезно знать Если сидишь дома

В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие ***», — написал Губерниев в Telegram-канале.