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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев нецензурно раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме высказался о трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:03 MSK, 29.03
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В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие ***», — написал Губерниев в Telegram-канале.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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