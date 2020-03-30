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30 марта, источник: Sport24

«Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?» Резцова ответила Губерниеву, назвавшему ее позором российского спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, назвавшего ее лютым позором отечественного спорта.

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Ранее он раскритиковал спортсменку за нежелание соблюдать домашний карантин в связи с пандемией коронавируса и заявил, что обратится к руководству Московской области и с просьбой переименовать стадион имени Резцовой в Химках.

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«Честно говоря, только от вас узнала о словах Губерниева обо мне. Ну вот позвоните и спросите его, почему он так решил высказаться. Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар… Если руководство Химок услышит его (о переименовании стадиона в городе), то это будет неправильно. Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми? Я вчера еще хотела позвонить ему по поводу его слов, что я баллотировалась в Госдуму. Хотя у меня даже таких мыслей не было. Понимаете, как он голословит. Я хотела позвонить и сказать ему: “Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?” Видимо, нужно позвонить и все высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей? Нельзя это оставлять. Он так сказал, потому что не соблюдаю карантин? Я всего лишь съездила к брату во Владимир, плохо человек себя чувствует. Почему я должна распыляться, что у человека проблемы? Разве я преступление совершила? А детей что, в четырех стенах держать? Теперь не выйти на улицу свежим воздухом подышать? Родители с маленькими детьми вышли на прогулки, и теперь за это наказывать нужно? Мне кажется, это кощунство. Просто кошмар, что творится в мире», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем.

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