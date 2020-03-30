СБР сообщил о положительном тесте биатлонистки Халиуллиной на коронавирус

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Сама Халиуллина ранее сообщала, что не заражена коронавирусом.

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«Да, нам сообщили о положительном тесте. Сейчас тренерский штаб по резерву собирает полную информацию, чтобы составить полную картину. Анастасия вместе с мамой находится в стационаре, симптомов болезни нет. Думаю, можно считать, что она уже выздоровела», — сказал Драчев.

Глава СБР добавил, что первый тест спортсменки на коронавирус был отрицательным.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.