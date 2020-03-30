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14:16 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Халиуллина не контактировала со спортсменами в период развития болезни

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина не контактировала ни с кем из спортсменов национальной команды в период развития болезни, вызванной новым коронавирусом. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
Источник: РИА "Новости"

Ранее Драчев сообщил о положительном тесте Халиуллиной на коронавирус.

«Она контактировала только с мамой. У нас же завтра заканчивается карантин», — сказал Драчев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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