Александр Тихонов не исключил подачи иска на Губерниева

«Когда-то был нормальным человеком, нормально комментировал, мы были в хороших отношениях. Не помню ни одного комментатора в мире, чтобы знал все. Биатлон он просто опустил донельзя. Все, что происходит у Анфисы Резцовой — это ее дела. Кто он такой? Гребец третьего разряда… Почему он может осуждать олимпийскую чемпионку в двух видах спорта? Что он сделал? Я думаю, что мы все оскорбленные: (Юрий) Семин, (Елена) Вяльбе, (Анфиса) Резцова, Тихонов напишем на него. Я не знаю ни одного человека, который сказал о нем доброго слова», — сказал Тихонов РИА Новости по телефону.