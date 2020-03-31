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20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Тихонов не исключил подачи иска на Губерниева

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не исключил подачи иска на комментатора Дмитрия Губерниева за его оскорбления.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин, введенный из-за распространения коронавируса. Губерниев в своем Telegram-канале назвал золотые награды Резцовой «липовыми, на допинге».

«Когда-то был нормальным человеком, нормально комментировал, мы были в хороших отношениях. Не помню ни одного комментатора в мире, чтобы знал все. Биатлон он просто опустил донельзя. Все, что происходит у Анфисы Резцовой — это ее дела. Кто он такой? Гребец третьего разряда… Почему он может осуждать олимпийскую чемпионку в двух видах спорта? Что он сделал? Я думаю, что мы все оскорбленные: (Юрий) Семин, (Елена) Вяльбе, (Анфиса) Резцова, Тихонов напишем на него. Я не знаю ни одного человека, который сказал о нем доброго слова», — сказал Тихонов РИА Новости по телефону.

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