Александр Тихонов не исключил подачи иска на Губерниева
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не исключил подачи иска на комментатора Дмитрия Губерниева за его оскорбления.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не исключил подачи иска на комментатора Дмитрия Губерниева за его оскорбления.
Ранее олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин, введенный
«Когда-то был нормальным человеком, нормально комментировал, мы были в хороших отношениях. Не помню ни одного комментатора в мире, чтобы знал все. Биатлон он просто опустил донельзя. Все, что происходит у Анфисы Резцовой — это ее дела. Кто он такой? Гребец третьего разряда… Почему он может осуждать олимпийскую чемпионку в двух видах спорта? Что он сделал? Я думаю, что мы все оскорбленные: (Юрий) Семин, (Елена) Вяльбе, (Анфиса) Резцова, Тихонов напишем на него. Я не знаю ни одного человека, который сказал о нем доброго слова», — сказал Тихонов РИА Новости по телефону.