Губерниев ответил «униженным и оскорбленным» чемпионам

Источник: РИА "Новости"

«Униженные и оскорбленные молвят насчет судов! Подавайте, балбесы, подавайте! Вот позабавимся», — написал Губерниев, отметив, что обиженные на него чемпионы могут попробовать подать в суд на Россию и на ее жителей, которые, по мнению телеведущего, отделяют «мух от котлет».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--294c2070994e4d4e1e81" data-vnd="294c2070994e4d4e1e81" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=294c2070994e4d4e1e81" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пойти против телеведущего Тихонов предложил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, четырехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. С каждым из них у Губерниева в разное время был конфликт.