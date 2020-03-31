Губерниев ответил «униженным и оскорбленным» чемпионам
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем
«Униженные и оскорбленные молвят насчет судов! Подавайте, балбесы, подавайте! Вот позабавимся», — написал Губерниев, отметив, что обиженные на него чемпионы могут попробовать подать в суд на Россию и на ее жителей, которые, по мнению телеведущего, отделяют «мух от котлет».
Пойти против телеведущего Тихонов предложил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, четырехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. С каждым из них у Губерниева в разное время был конфликт.
Последняя перепалка у комментатора возникла с Резцовой, которая в интервью «Спорт-Экспрессу» призналась, что не соблюдает карантин, введенный