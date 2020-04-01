Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньёй

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Губерниеву не понравилось, что Фуркад проигнорировал церемонию награждения после смешанной эстафеты на ЧМ-2017, не пожав руки российским спортсменам.

«На российском телевидении Губерниев — настоящий идол. Биатлону он дал очень многое, здесь мы похожи. Мы готовы достаточно далеко зайти в своих стремлениях. Он же выкладывается на сто процентов, увлечён тем, что делает. Громко говорит, размахивает руками, даже кричит. Но когда встречаешься с ним лицом к лицу, понимаешь, что он хороший парень.

Он же сам ко мне подошёл тогда и сказал, что сожалеет, что обозвал меня свиньёй. Что разобрался в ситуации, а тогда видел только телевизионную картинку и думал, что это я не пожал руки российским спортсменам и сбежал с подиума.

Конечно, он бурно отреагировал. Поэтому он подошёл, мы всё выяснили. Отношения у нас прекрасные. Вообще Дмитрий — настоящий король селфи. И для меня тоже в кайф с ним лишний раз щёлкнуться, — сказал Фуркад в интервью, которое появилось в телеграм-канале Губерниева.