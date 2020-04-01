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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньёй

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад вспомнил историю, которая случилась несколько лет назад, когда российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал его свиньёй.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Губерниеву не понравилось, что Фуркад проигнорировал церемонию награждения после смешанной эстафеты на ЧМ-2017, не пожав руки российским спортсменам.

«На российском телевидении Губерниев — настоящий идол. Биатлону он дал очень многое, здесь мы похожи. Мы готовы достаточно далеко зайти в своих стремлениях. Он же выкладывается на сто процентов, увлечён тем, что делает. Громко говорит, размахивает руками, даже кричит. Но когда встречаешься с ним лицом к лицу, понимаешь, что он хороший парень.

Он же сам ко мне подошёл тогда и сказал, что сожалеет, что обозвал меня свиньёй. Что разобрался в ситуации, а тогда видел только телевизионную картинку и думал, что это я не пожал руки российским спортсменам и сбежал с подиума.

Конечно, он бурно отреагировал. Поэтому он подошёл, мы всё выяснили. Отношения у нас прекрасные. Вообще Дмитрий — настоящий король селфи. И для меня тоже в кайф с ним лишний раз щёлкнуться, — сказал Фуркад в интервью, которое появилось в телеграм-канале Губерниева.

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