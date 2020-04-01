Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция
Тренеры и ветераны призывают уйти в отставку действующего президента федерации.
Тренеры и ветераны призывают уйти в отставку действующего президента федерации.
В российском биатлоне бывало всякое, но такое, кажется, впервые. Действующему президенту СБР предъявляют претензии не отдельные тренеры, журналисты или спортсмены — коллективное письмо с призывом уйти в отставку подписали 24 специалиста. Среди них и тренеры, и ветераны биатлона, и руководители региональных федераций. Показательно, что есть в числе недовольных и те, на кого еще недавно Владимир Драчев опирался.
А вот найдется ли группа людей из биатлонного мира, которая в этот переломный момент поддержит действующего президента — большой вопрос. Вероятность его досрочного ухода сейчас кажется очень высокой.
Сложно сказать, кто именно инициировал это письмо. Но очевидно, что недовольных действующим президентом очень много. Драчева трудно назвать последовательным, дальновидным и умеющим жестко отстаивать свою позицию. Напротив, он очень легко поддается влиянию со стороны и слишком доверчив. Чем многие и пользовались. Вокруг Владимира Петровича частенько появлялись то
Драчева нельзя назвать плохим человеком. Но так же нельзя назвать его и сильным руководителем. Он искренне хотел (да и хочет), чтобы было лучше. Но одного желания здесь мало — надо еще понимать, как этого можно достичь. И делать
В письме ветеранов и тренеров говорится, что Драчев утратил доверие биатлонной семьи. Про семью в биатлоне, конечно, можно поспорить, но тем не менее. Констатируется, что за два года его президентства проблем, которых и так было выше крыши, стало только больше. Одна из ключевых претензий — отсутствие денег в биатлоне. Когда четырехкратный чемпион мира баллотировался на этот пост, то обещал, что спонсоры, которые стоят за ними, гарантированно выделят 160 миллионов рублей. А при хороших раскладах — до полумиллиарда. Это и стало ключом к победе.
В итоге лично Драчев привлек… одного спонсора на 5 миллионов. Остальные у СБР либо уже были, либо с ними работали другие члены руководства СБР.
Уже не публично, в узком кругу, он неоднократно анонсировал приобретение автомобилей для нужд Союза — на деле же не появилось даже
В
Недовольны и его управлением основной сборной. Вот прекрасная цитата из письма: «Если не предпринять грамотные и решительные шаги прямо сейчас, Олимпиада-2022 мало чем будет отличаться от Игр-2018, где наша команда выступила «для галочки».
Вместе с тем Драчеву предложен вариант выхода из кризисной ситуации — не уйти из биатлона с позором, а лишь покинуть пост президента и остаться работать в Правлении СБР. Ну и, конечно, сосредоточиться на работе в Думе. Вместе с другими биатлонистами, которых там немало.
— Оставив пост Президента СБР, Вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона, — такими словами заканчивается письмо.
Нельзя исключать варианта, при котором Драчев всех пошлет и продолжит бороться за свой пост.
В российском спорте было совсем немного случаев, когда президент уходил бы, не дожидаясь окончания своего срока. В основном такое случалось
Насколько мне известно, механизм по уходу Драчева запущен. И даже если он сейчас постарается дать отпор и откажется добровольно покидать пост президента, то вероятна реализация второго варианта. Согласно уставу СБР, внеочередная Конференция может быть созвана не только по инициативе президента, но и по письменному требованию более половины региональных организаций СБР или более половины членов СБР,
Если нужная процентовка будет набрана, что вероятно, то на обсуждение вынесется вопрос о недоверии к нынешнему президенту. Для Драчева это наиболее неблагоприятный и чувствительный сценарий. Сейчас он, пусть и формально, может уйти сам. А при втором варианте его уйдут. Со скандалом. По сути, это будет гражданская война в биатлоне. Которому сейчас только этого не хватало.
По всему выходит, что Драчев сейчас в цугцванге — ситуации, когда любой следующий ход только ухудшит ситуацию. Но сделать его ему