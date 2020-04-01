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13:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция

Тренеры и ветераны призывают уйти в отставку действующего президента федерации.

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Источник: Спорт-Экспресс

В российском биатлоне бывало всякое, но такое, кажется, впервые. Действующему президенту СБР предъявляют претензии не отдельные тренеры, журналисты или спортсмены — коллективное письмо с призывом уйти в отставку подписали 24 специалиста. Среди них и тренеры, и ветераны биатлона, и руководители региональных федераций. Показательно, что есть в числе недовольных и те, на кого еще недавно Владимир Драчев опирался.

А вот найдется ли группа людей из биатлонного мира, которая в этот переломный момент поддержит действующего президента — большой вопрос. Вероятность его досрочного ухода сейчас кажется очень высокой.

Главная претензия: обещал, но не сделал

Сложно сказать, кто именно инициировал это письмо. Но очевидно, что недовольных действующим президентом очень много. Драчева трудно назвать последовательным, дальновидным и умеющим жестко отстаивать свою позицию. Напротив, он очень легко поддается влиянию со стороны и слишком доверчив. Чем многие и пользовались. Вокруг Владимира Петровича частенько появлялись то какие-то гуру пиара, то бизнесмены, которые, получив свое, быстро куда-то пропадали, то еще кто-то. Даже коллеги из СБР посмеивалось над наивностью президента.

Драчева нельзя назвать плохим человеком. Но так же нельзя назвать его и сильным руководителем. Он искренне хотел (да и хочет), чтобы было лучше. Но одного желания здесь мало — надо еще понимать, как этого можно достичь. И делать какие-то шаги в этом направлении. Выкладывать после антирекордов ванильные картинки в Instagram — это точно из другой серии.

В письме ветеранов и тренеров говорится, что Драчев утратил доверие биатлонной семьи. Про семью в биатлоне, конечно, можно поспорить, но тем не менее. Констатируется, что за два года его президентства проблем, которых и так было выше крыши, стало только больше. Одна из ключевых претензий — отсутствие денег в биатлоне. Когда четырехкратный чемпион мира баллотировался на этот пост, то обещал, что спонсоры, которые стоят за ними, гарантированно выделят 160 миллионов рублей. А при хороших раскладах — до полумиллиарда. Это и стало ключом к победе.

В итоге лично Драчев привлек… одного спонсора на 5 миллионов. Остальные у СБР либо уже были, либо с ними работали другие члены руководства СБР.

Уже не публично, в узком кругу, он неоднократно анонсировал приобретение автомобилей для нужд Союза — на деле же не появилось даже шлифт-машины.

В общем-то, и остальные вопросы авторов скандального письма можно свести к одному короткому: обещал, но не сделал.

Недовольны и его управлением основной сборной. Вот прекрасная цитата из письма: «Если не предпринять грамотные и решительные шаги прямо сейчас, Олимпиада-2022 мало чем будет отличаться от Игр-2018, где наша команда выступила «для галочки».

Вместе с тем Драчеву предложен вариант выхода из кризисной ситуации — не уйти из биатлона с позором, а лишь покинуть пост президента и остаться работать в Правлении СБР. Ну и, конечно, сосредоточиться на работе в Думе. Вместе с другими биатлонистами, которых там немало.

— Оставив пост Президента СБР, Вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона, — такими словами заканчивается письмо.

Будет ли гражданская война в биатлоне?

Нельзя исключать варианта, при котором Драчев всех пошлет и продолжит бороться за свой пост. Кто-нибудь из советников расскажет Владимиру Петровичу, что Дональд Трамп совсем недавно сумел избежать импичмента — так почему бы ему тоже не попробовать? По документам следующая Конференция СБР, на которой будут проходить выборы в руководящие органы, только через два года. И, по идее, как минимум до нее Драчев должен доработать.

В российском спорте было совсем немного случаев, когда президент уходил бы, не дожидаясь окончания своего срока. В основном такое случалось из-за допинговых скандалов (Балахничев, Шляхтин, Зубков). Была еще Юлия Аникеева в РФБ, которая сейчас с многомиллионными долгами в уголовном розыске. Но вот так, чтобы поднялся полноценный бунт внутри федерации — это что-то новое для российского спорта. И нынешняя история может стать прецедентом.

Насколько мне известно, механизм по уходу Драчева запущен. И даже если он сейчас постарается дать отпор и откажется добровольно покидать пост президента, то вероятна реализация второго варианта. Согласно уставу СБР, внеочередная Конференция может быть созвана не только по инициативе президента, но и по письменному требованию более половины региональных организаций СБР или более половины членов СБР, Контрольно-ревизионной комиссии СБР.

Если нужная процентовка будет набрана, что вероятно, то на обсуждение вынесется вопрос о недоверии к нынешнему президенту. Для Драчева это наиболее неблагоприятный и чувствительный сценарий. Сейчас он, пусть и формально, может уйти сам. А при втором варианте его уйдут. Со скандалом. По сути, это будет гражданская война в биатлоне. Которому сейчас только этого не хватало.

По всему выходит, что Драчев сейчас в цугцванге — ситуации, когда любой следующий ход только ухудшит ситуацию. Но сделать его ему все-таки придется.

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