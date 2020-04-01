«Вам лучше сосредоточиться на работе в Госдуме». Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку
Бунт против президента Союза биатлонистов России — не первоапрельская шутка.
Бунт против президента Союза биатлонистов России — не первоапрельская шутка.
В распоряжение «СЭ» оказалось письмо ветеранов отечественного биатлона, судей и тренеров, в котором они призывают Владимира Драчева добровольно уйти в отставку в связи с неспособностью выполнять обязанности президента СБР и «отсутствием доверия биатлонной семьи». Приводим текст письма без купюр.
Уважаемый Владимир Петрович!
Мы, ветераны биатлона,
Вот эти проблемы:
— Биатлон, являясь самым рейтинговым из зимних видов спорта вот уже много лет не в состоянии найти поддержки серьезных спонсоров, в то время как гораздо менее популярные у болельщиков виды спорта (лыжные гонки, коньки, борьба, спортивная и художественная гимнастика…) успешно решают задачу по привлечению внебюджетных средств. Эта проблема не была критичной — пока СБР возглавляли Михаил Прохоров, с его значительными финансовыми ресурсами, и Александр Кравцов, имевший возможность изыскивать дополнительные бюджетные средства и договариваться с богатыми регионами. Никакими такими возможностями Вы, Владимир Петрович, не обладаете, а названые Вами на
— Союз биатлонистов России, после известных событий в 2010—2014 годах, были переведен в статус временного члена Международного Союза биатлонистов, с фактическим поражением во многих правах и лишением представительства во всех комитетах и комиссиях. В этом нет, конечно, Вашей личной вины, но биатлонная семья рассчитывала, что вы сумеете предпринять быстрые и правильные шаги по выстраиванию отношений с IBU. Жизнь показала, что построить конструктивный международный диалог Вы не можете — за два года официальные лица IBU не решили в пользу России ни одного вопроса, а скандал вокруг Александра Логинова на чемпионате мира показал, что в международном союзе Россию, на сегодняшний день, согласны видеть лишь в качестве плательщика всевозможных штрафов. Занять в диалоге с IBU жесткую и принципиальную позицию Вы не умеете, способностью выстроить равные дипломатические отношения тоже не обладаете. Все это ведет нас к тому, что и в 2022 году СБР не будет возвращен статус постоянного члена.
К сожалению, такая же ситуация складывается и в Ваших отношениях с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта, которые лишь внешне выглядят благополучными. Практически всей биатлонной семье известно, что и со стороны ОКР и со стороны Минспорта Вы регулярно подвергаетесь критике и зачастую диалог от лица СБР, вместо Вас, приходится вести Вашим заместителям и доверенным лицам. То же самое — в отношениях с ведущими регионами, которые лишь на словах готовы
— Ваша кадровая и административная политика на уровне тренерского штаба национальной сборной команды потерпела крах уже в 2018 году и, несмотря на некоторые шаги по исправлению ошибок, до сих пор не выйдет из глубокого кризиса. Причина этого — Ваша непоследовательность, неумение занять жесткую позицию, а в отдельных моментах, трезво оценить ситуацию. В итоге, Россия, обладая несравнимо большими, на фоне
Эти и другие проблемы настроили против Вас значительную часть биатлонной семьи, создает нездоровую, нерабочую атмосферу в российском биатлоне. Мы признаем за Вами добрые желания и благие намерения в отношении биатлона России, но, вместе с тем, констатируем совершенно очевидный факт — реализовать их Вы не в состоянии, в частности, потому, что даже внутри Правления СБР появились принципиальные разногласия, которые не позволяют руководству Союза биатлонистов эффективно работать. Складывается впечатление, что Правлению СБР коллективно приходится решать оперативные вопросы, которые в другие времена решал лично Президент.
Резюмируя все изложенное, мы пришли к выводу — Ваша напряженная работа в Государственной Думе, а также отсутствие нужных, на данном этапе реконструкции биатлонного хозяйства России, навыков административного управления и коммуникации, не позволяют Вам в полной мере выполнять функции Президента СБР.
Нам не по душе идея созыва внеочередной Конференции Союза биатлонистов — это внесет еще больший разлад в работу далеко не идеального механизма нашего биатлона. Однако, мы считаем обоснованным рекомендовать Вам добровольно сложить полномочия Президента и продолжить работу в качестве члена Правления СБР. Решение — кто, в оставшиеся до очередной (или внеочередной — если до нее дойдет) Конференции время, будет выполнять обязанности Президента, пусть примет Правление.
Мы уважаем Ваши спортивные заслуги, считаем Вас деятельным и способным политиком. Работая в контакте с другими
Подписавшиеся:
Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион (Санкт-Петербург)
Александр Привалов — заслуженный тренер СССР и России (Москва), почетный
Виктор Маматов — двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР (Москва), почетный
Владимир Барнашов — олимпийский чемпион, заслуженный тренер России (Омск)
Дмитрий Васильев — двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга
Юрий Кашкаров — олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира (Санкт-Петербург)
Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (Москва)
Анна Богалий — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира (Новосибирск)
Геннадий Раменский — заслуженный тренер СССР и Росси (Московская область)
Александр Еслев — глава Федерации биатлона Иркутской области
Ильдар Нугманов — глава Федерации биатлона Татарстана
Юрий Охотников — тренер сборной команды Ульяновской области
Владимир Путров — заслуженный тренер России (Екатеринбург)
Владимир Аликин — олимпийский чемпион, заслуженный тренер России (Пермь)
Вячеслав Панов — глава Федерации биатлона Марий-Эл
Геннадий Ковалев — чемпион мира, глава Федерации биатлона Забайкальского округа
Александр Касперович — заслуженный тренер России (Санкт-Петербург)
Виктор Юрлов — заслуженный тренер России (Санкт-Петербург)
Геннадий Челюканов — заслуженный тренер России (Новосибирск)
Валерий Медведцев — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, заслуженный тренер России (Красноярск)
Ольга Медведцева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира (Красноярск)
Владимир Козин — глава Федерации биатлона Вологодской области
Виктор Никитин — главный тренер сборной Башкортостана
Максим Кугаевский — главный тренер сборной Тюменской области.