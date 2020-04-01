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13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касперович: Драчев как глава СБР выполнил лишь одно из данных обещаний

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Денис Косинов. Из обещаний, которые дал Владимир Драчев при избрании президентом Союза биатлонистов России (СБР), не было выполнено практически ни одного за исключением привлечения спонсора, выделившего очень мало денег, заявил РИА Новости личный тренер лидера сборной России Александра Логинова Александр Касперович.

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Источник: Спорт РИА Новости

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы организации. Среди подписавших письмо оказался и Касперович.

«Из тех обещаний, которые дал Владимир Петрович при избрании президентом, практически не было выполнено ни одного. Выполнено только одно — был привлечен спонсор, выделивший очень небольшое количество денег, но для такой организации, как СБР, это очень мало. А в остальном — ничего. Много вопросов к нему. Мы считаем, что Драчеву нужно красиво и достойно уйти», — сказал Касперович по телефону корреспонденту РИА Новости.

«Я к нему с большим уважением отношусь как к спортсмену, но, видимо, опыта ему не хватило для руководства большой спортивной организацией. Я прошел практически всех президентов, начиная с Новиковых (Игорь Новиков — глава международного союза пятиборья и биатлона с 1988 по 1992 годы, Евгений Новиков — первый президент СБР, занимал пост с 1992 по 1995 годы — ред.), но такого провала не было ни разу. Постоянно организационные проблемы, логистика меняется, ничего не ясно. И хотя я ушел из команды, но у меня спортсмен там находился. Я постоянно с ним контактировал, и в курсе всех этих событий», — отметил Касперович.

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