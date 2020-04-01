Касперович: Драчев как глава СБР выполнил лишь одно из данных обещаний

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы организации. Среди подписавших письмо оказался и Касперович.
«Из тех обещаний, которые дал Владимир Петрович при избрании президентом, практически не было выполнено ни одного. Выполнено только одно — был привлечен спонсор, выделивший очень небольшое количество денег, но для такой организации, как СБР, это очень мало. А в остальном — ничего. Много вопросов к нему. Мы считаем, что Драчеву нужно красиво и достойно уйти», — сказал Касперович по телефону корреспонденту РИА Новости.
«Я к нему с большим уважением отношусь как к спортсмену, но, видимо, опыта ему не хватило для руководства большой спортивной организацией. Я прошел практически всех президентов, начиная с Новиковых (Игорь Новиков — глава международного союза пятиборья и биатлона с 1988 по 1992 годы, Евгений Новиков — первый президент СБР, занимал пост с 1992 по 1995 годы — ред.), но такого провала не было ни разу. Постоянно организационные проблемы, логистика меняется, ничего не ясно. И хотя я ушел из команды, но у меня спортсмен там находился. Я постоянно с ним контактировал, и в курсе всех этих событий», — отметил Касперович.