Нуждов: Письмо с призывом к главе СБР уйти в отставку небеспочвенно

Источник: Спорт РИА Новости

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы организации.

«Я не хотел бы сейчас высказываться по существу письма. СБР — общественная организация, и каждый имеет право высказывать свою точку зрения. Что касается претензий, то истина лежит где-то посередине. Во всей этой ситуации надо спокойно разобраться. Да, эти уважаемые люди имели право написать такое письмо. И, прямо скажем, что изложенное в письме — небеспочвенно», — сказал Нуждов.

«Надо иметь мужество и признать, что часть претензий, указанных в письме, безусловно, имеет право на жизнь. Но комментировать рано. То, что такие солидные люди и в таком количестве подписали письмо, это серьезный повод для того, что мы собрались на заседание правления СБР и выработали решение на этот счет. Впопыхах решать что-то не следует», — добавил он.