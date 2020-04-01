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13:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нуждов: Письмо с призывом к главе СБР уйти в отставку небеспочвенно

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Денис Косинов. Содержание письма с призывом к Владимиру Драчеву уйти в отставку с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) имеет под собой основания, заявил РИА Новости первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы организации.

«Я не хотел бы сейчас высказываться по существу письма. СБР — общественная организация, и каждый имеет право высказывать свою точку зрения. Что касается претензий, то истина лежит где-то  посередине. Во всей этой ситуации надо спокойно разобраться. Да, эти уважаемые люди имели право написать такое письмо. И, прямо скажем, что изложенное в письме — небеспочвенно», — сказал Нуждов.

«Надо иметь мужество и признать, что часть претензий, указанных в письме, безусловно, имеет право на жизнь. Но комментировать рано. То, что такие солидные люди и в таком количестве подписали письмо, это серьезный повод для того, что мы собрались на заседание правления СБР и выработали решение на этот счет. Впопыхах решать что-то не следует», — добавил он.

Драчев был избран главой СБР в мае 2018 года. Для сборной России сезон-2019/20 в Кубке мира стал одним из самых неудачных в истории. Российские биатлонисты установили антирекорд по количеству гонок без медалей — 28. При этом на чемпионате мира в Италии россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую — в гонке преследования.

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