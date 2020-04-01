Фуркад рассказал об отношении к россиянам

Источник: РИА "Новости"

«Российские люди — это большая часть моей жизни. Не так много в мире болельщиков, которые не просто подходят к тебе, а обязательно с подарком. Даже [на этапе Кубка мира] в Контиолахти на моей последней гонке российские болельщики подарили столько тепла!» — заявил Фуркад.

Он добавил, что Россия навсегда останется в его памяти благодаря гонкам в Москве и Тюмени, а также состязаниям с Антоном Шипулиным. «Я еще обязательно приеду в Россию, чтобы отметить с вами мой уход», — подытожил биатлонист.

13 марта Фуркад объявил о завершении карьеры. В прощальном письме он поблагодарил соперников за противостояния и заявил, что воплотил все свои мечты.

Француз неоднократно вступал в полемику с российскими соперниками. В частности, он заявлял, что отечественные биатлонисты не дали выиграть ему несколько медалей из-за допинговых махинаций.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира. На его счету семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.