Минспорт РФ обеспокоен последними событиями в российском биатлоне

Источник: Спорт РИА Новости

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя действующего президента СБР Владимира Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы организации.

«Министерство спорта обеспокоено последними событиями в российском биатлоне и информацией о разногласиях между руководством Союза биатлонистов России и представителями биатлонной общественности. Считаем необходимым подчеркнуть, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня в условиях беспрецедентного международного кризиса, вызванного распространением коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку », — говорится в заявлении Матыцина.