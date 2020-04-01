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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт РФ обеспокоен последними событиями в российском биатлоне

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Министерство спорта России обеспокоено последними событиями в российском биатлоне и информацией о разногласиях между руководством Союза биатлонистов России (СБР) и представителями биатлонной общественности, сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: Спорт РИА Новости

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя действующего президента СБР Владимира Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы организации.

«Министерство спорта обеспокоено последними событиями в российском биатлоне и информацией о разногласиях между руководством Союза биатлонистов России и представителями биатлонной общественности. Считаем необходимым подчеркнуть, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня в условиях беспрецедентного международного кризиса, вызванного распространением коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку », — говорится в заявлении Матыцина.

«В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определенном уставом организации. Уверены, что любая спортивная федерация должна строить свою работу на принципах взаимоуважения между спортсменами, тренерами, судейским корпусом, управленческими структурами», — добавил он.

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