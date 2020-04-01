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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драчев: Письмо о моей отставке — худшее, что можно сейчас сделать в российском биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью «СЭ» прокомментировал письмо представителей российского биатлона, в котором они призвали его сложить с себя полномочия.

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Источник: Спорт-Экспресс

Среди подписантов значатся 24 человека.

— Люди, видимо, подготовились к 1 апреля и решили запустить интересную тему. Коронавирус уже всем надоел, а может, на кого-то даже и подействовал немного. Если кто-то хотел так подшутить, то удалось, неплохо. Сюрприз ли это? Да, конечно. В этом письме поверхностный взгляд на вещи. Более того — как только это письмо было опубликовано, якобы подписавшиеся мне начали звонить и сказали, что ничего они не подписывали. Один, второй, третий, смски приходят. Богалий, Ковалев, Раменский, Юрлов — говорят, прислали просто письмо, и все. Выйти с таким письмом было худшим из всего того, что можно было сейчас сделать в российском биатлоне. (Дмитрий Кузнецов).

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