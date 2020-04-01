Драчев: Письмо о моей отставке — худшее, что можно сейчас сделать в российском биатлоне

— Люди, видимо, подготовились к 1 апреля и решили запустить интересную тему. Коронавирус уже всем надоел, а может, на кого-то даже и подействовал немного. Если кто-то хотел так подшутить, то удалось, неплохо. Сюрприз ли это? Да, конечно. В этом письме поверхностный взгляд на вещи. Более того — как только это письмо было опубликовано, якобы подписавшиеся мне начали звонить и сказали, что ничего они не подписывали. Один, второй, третий, смски приходят. Богалий, Ковалев, Раменский, Юрлов — говорят, прислали просто письмо, и все. Выйти с таким письмом было худшим из всего того, что можно было сейчас сделать в российском биатлоне. (Дмитрий Кузнецов).