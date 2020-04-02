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18:59 (мск), источник: ТАСС

Исполнительный директор Союза биатлонистов России предрек организации скорое банкротство

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков считает, что осенью организация может стать банкротом. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве. Точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды», — сказал Голиков.

«Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени. Чтобы не быть банкротом, нужно привлечь денежные средства, а их под Драчева никто не дает», — добавил он.

Исполнительный директор считает, что Драчев виновен в нецелевом использовании средств СБР. Президент организации это отрицает.

Голиков пришел в СБР по приглашению Драчева в 2018 году, вскоре после его избрания на пост главы организации.

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