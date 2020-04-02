Исполнительный директор Союза биатлонистов России предрек организации скорое банкротство

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве. Точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды», — сказал Голиков.

«Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени. Чтобы не быть банкротом, нужно привлечь денежные средства, а их под Драчева никто не дает», — добавил он.

Исполнительный директор считает, что Драчев виновен в нецелевом использовании средств СБР. Президент организации это отрицает.