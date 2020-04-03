Сегодня Доротее Вирер исполняется 30 лет
3 апреля итальянской биатлонистке Доротее Вирер исполняется 30 лет.
3 апреля итальянской биатлонистке Доротее Вирер исполняется 30 лет.
Вирер является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в смешанной эстафете (Сочи-2014, Пхенчхан-2018), трехкратной чемпионкой мира (3−4−3).
На ее счету 11 побед в личных гонках на этапах Кубка мира, всего она поднималась на пьедестал почета 35 раз (11−13−11).
Доротея Вирер является двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса в сезонах 2018/19 и 2019/20.