Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
14:22 (мск), источник: Sports.Ru

Сегодня Доротее Вирер исполняется 30 лет

3 апреля итальянской биатлонистке Доротее Вирер исполняется 30 лет.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Вирер является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в смешанной эстафете (Сочи-2014, Пхенчхан-2018), трехкратной чемпионкой мира (3−4−3).

На ее счету 11 побед в личных гонках на этапах Кубка мира, всего она поднималась на пьедестал почета 35 раз (11−13−11).

Доротея Вирер является двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Правительство Великобритании призвало АПЛ сократить зарплаты
Как перенос ЧМ по фигурному катанию скажется на календаре
Хабиб готов биться с Фергюсоном при определенных условиях
«Хочу верить, он хороший парень». Фуркад о Логинове и допинге
СМИ: УЕФА призвал лиги не завершать сезон преждевременно
Тест тренера сборной РФ на коронавирус оказался отрицательным
Определился первый финалист Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь