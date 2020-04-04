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13:07 (мск), источник: ТАСС

Глава Союза биатлонистов России прокомментировал обвинения в финансовых нарушениях

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев пообещал предоставить развернутый ответ по обвинениям в финансовых нарушениях со стороны исполнительного директора организации Сергея Голикова после решения вопросов подготовки сборной страны к новому сезону и окончания пандемии коронавируса. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Голиков обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств организации, в частности, он заявил, что около 1,5 млн рублей СБР были потрачены на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась супруга Драчев. Глава СБР в интервью ТАСС опроверг это утверждение, позже он обратился к биатлонной общественности с призывом сосредоточиться на том, чтобы без потерь пережить пандемию коронавируса, сохранить здоровье и способность к конструктивному диалогу. Обсуждение вопросов, касающихся «внутреннего хозяйства» СБР, он предложил отложить до лета, до полного окончания пандемии коронавируса.

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«В своем недавнем обращении я призвал воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений, поэтому не хочу нарушать свои же правила и не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию. Сейчас нам надо сосредоточиться на решении вопросов подготовки сборной команды к старту сезона», — сказал Драчев.

«Все эти беспочвенные обвинения будем обсуждать позже», — добавил он.

По информации Драчева, Голиков стал одним из инициаторов письма ветеранов биатлона, в котором они призвали его добровольно оставить пост главы СБР. Под письмом стояли имена 24 заслуженных представителей российского биатлона, однако позже выяснилось, что половина из них не давала согласия на упоминание своего имени.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР в 2018 году на четырехлетний срок.

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