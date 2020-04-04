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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Губерниев о том, помирится ли с Резцовой: Я ни с кем не ссорился

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире в Instagram с обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым ответил на вопрос об отношениях с Анфисом Резцовой и Александром Тихоновым.

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Источник: РИА "Новости"

— Если вас закроют в одной комнате с Александром Тихоновым и Анфисой Резцовой?

— А я не буду их слушать. Надену наушники и включу музыку Deep Purple. Ни на кого больше обращать внимания не стану.

Во время загрузки произошла ошибка.

— И все-таки, что должно произойти, чтобы вы помирились с ними?

— А я ни с кем не ссорился. Тихонов мне недавно звонил: «Димка!». Но нет, Александр Иванович, я с вами больше говорить не хочу и руки вам не подам.

Напомним, что между известным комментатором и трехкратной олимпийской чемпионкой на прошлой неделе случился конфликт, начавшийся с высказываний экс-биатлонистки о том, что она не видит смысла в соблюдении карантина.

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