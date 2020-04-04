Дмитрий Губерниев о том, помирится ли с Резцовой: Я ни с кем не ссорился

Источник: РИА "Новости"

— Если вас закроют в одной комнате с Александром Тихоновым и Анфисой Резцовой?

— А я не буду их слушать. Надену наушники и включу музыку Deep Purple. Ни на кого больше обращать внимания не стану.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--03f7175d92ceeff1acfd" data-vnd="03f7175d92ceeff1acfd" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=03f7175d92ceeff1acfd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— И все-таки, что должно произойти, чтобы вы помирились с ними?

— А я ни с кем не ссорился. Тихонов мне недавно звонил: «Димка!». Но нет, Александр Иванович, я с вами больше говорить не хочу и руки вам не подам.

Напомним, что между известным комментатором и трехкратной олимпийской чемпионкой на прошлой неделе случился конфликт, начавшийся с высказываний экс-биатлонистки о том, что она не видит смысла в соблюдении карантина.