Драчев: У прошедших карантин российских биатлонистов нет симптомов коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Биатлонисты сборной России, участвовавшие в заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Финляндии, а также члены юниорской команды находились на карантине, который истек 31 марта. В субботу стало известно, что у чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной подтвердился коронавирус.

«Пока на данный момент не планируем [дополнительных проверок], смотрим по состоянию здоровья, — сказал Драчев. — Потому что какой смысл лишний раз тестировать? Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идет обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии».