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10:53 (мск), источник: ТАСС

Драчев: У прошедших карантин российских биатлонистов нет симптомов коронавируса

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Прошедшие карантин российские биатлонисты не испытывают симптомов коронавируса, Союз биатлонистов России (СБР) не считает необходимым проводить дополнительное тестирование. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
Источник: РИА "Новости"

Биатлонисты сборной России, участвовавшие в заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Финляндии, а также члены юниорской команды находились на карантине, который истек 31 марта. В субботу стало известно, что у чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной подтвердился коронавирус.

«Пока на данный момент не планируем [дополнительных проверок], смотрим по состоянию здоровья, — сказал Драчев. — Потому что какой смысл лишний раз тестировать? Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идет обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.

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