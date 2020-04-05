Глава СБР рассказал о состоянии здоровья биатлонистки Халиуллиной
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий
Ранее Драчев сообщил РИА Новости, что СБР получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной.
«Состояние уже хорошее, оно давно таким было. С 28 марта она была в стационаре. К тому моменту у нее не было температуры. Она уже переболела. Теперь ей нужно пройти поствыздоровительный процесс, который занимает не менее двух недель. Нужно показать три отрицательных теста», — сказал Драчев по телефону.