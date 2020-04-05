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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава СБР рассказал о состоянии здоровья биатлонистки Халиуллиной

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлониста Анастасия Халиуллина, чей тест на коронавирус дал положительный результат, находится в хорошем состоянии, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:59 MSK, 05.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее Драчев сообщил РИА Новости, что СБР получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной.

«Состояние уже хорошее, оно давно таким было. С 28 марта она была в стационаре. К тому моменту у нее не было температуры. Она уже переболела. Теперь ей нужно пройти поствыздоровительный процесс, который занимает не менее двух недель. Нужно показать три отрицательных теста», — сказал Драчев по телефону.


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Голос Америки
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