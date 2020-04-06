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16:30 (мск), источник: ТАСС

СБР не будет разглашать рекомендации по формированию тренерского штаба сборных

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) до решений правления организации не будет разглашать рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-президент СБР Валерий Польховский, который отвечал за проведение заочного заседания тренерского совета.

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Источник: РИА "Новости"

На основании поступившей от членов тренерского совета информации Польховский до 6 апреля должен был подготовить для правления СБР предложения по формированию тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21.

«Информация получена и обработана. Сегодня она будет отправлена членам правления. Пока ничего сказать не могу, поскольку эта информация — исключительно для внутреннего пользования. Сначала ее изучат члены правления, которые и примут решение», — сказал Польховский.

Главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, старшим тренером женской команды — Виталий Норицын, старшим тренером мужской команды перед началом минувшего сезона был назначен Сергей Белозеров.

Тренерами резервной команды являются Сергей Коновалов и Николай Большаков. В конце марта специалисты предоставили членам тренерского совета отчеты о проделанной работе.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке, победив в спринте.

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