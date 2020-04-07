Революция подавлена, имена новых тренеров назовут в конце недели
Первое в истории
Первое в истории
Новая реальность диктует свои правила, и подводить итоги сезона биатлонистам пришлось в необычном формате
И это еще не касаясь мутных критериев отбора (они меняются каждый год, но все равно необъективны) и огромных вопросов по составу сборной. В
Впрочем, похоже, главный итог все же есть. Революция внутри СБР подавлена. Драчев в отставку не уйдет и продолжит руководить до конца своего законного срока. Никаких вотумов недоверия не последовало, а скандальное письмо против Драчева так и осталось просто на бумаге. Завершится этот конфликт, скорее всего, увольнением Голикова — трудно себе представить, чтобы человек после таких высказываний остался работать в одной обойме с руководителем, которого хотел потопить.
А в остальном, «заговорщики» ничего не добились. Только выставили себя клоунами,
— Беседа получилась очень интересной, все члены Правления показали свою большую заинтересованность, — сказал Драчев в интервью «СЭ». — Было много интересных предложений, все мнения высказаны. Мы договорились, чтобы наружу вышло поменьше ненужной информации. Тренерский штаб сборных будет утвержден 10 апреля после консультации с регионами. Нужно получить от них обратную связь. А состав сборных команд на централизованную подготовку утвердим чуть позже. В целом, все ясно, но нужно время, чтобы утвердить
— Что с тренерским штабом? Кто будет в женской сборной вместо Норицына? И правда ли, что все остальные позиции у вас вопросов не вызывают?
— Нет, есть
— Письмо с требованием вашей отставки обсуждали?
— Конечно. Определенные решения были приняты.
— Мир внутри федерации восстановлен?
— Внутри федерации мир всегда был. Сомнения были у некоторых уважаемых людей. Надеюсь, мы на них сегодня ответили и все разложили по полочкам.