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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Революция подавлена, имена новых тренеров назовут в конце недели

Первое в истории онлайн-заседание правления Союза биатлонистов России длилось более шести часов, однако окончательных решений принять не успели.

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Новая реальность диктует свои правила, и подводить итоги сезона биатлонистам пришлось в необычном формате онлайн-заседания. Иначе собрать вместе несколько десятков членов тренерского совета и правления было нереально. Все это получилось очень некстати, потому что тем для горячего обсуждения скопилось очень много. Например:

  • странный сезон (две медали Логинова на чемпионате мира, а за ним пустота);
  • анонсированные перестановки в тренерском штабе (отставку женского тренера Виталия Норицына уже обещал президент СБР Владимир Драчев);
  • громкое письмо ветеранов биатлона, требующих отставки Драчева;
  • раскол внутри самого СБР — исполнительный директор Сергей Голиков открыто пошел против Драчева и обвинил того в финансовых растратах.
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«Заговорщики» ничего не добились

И это еще не касаясь мутных критериев отбора (они меняются каждый год, но все равно необъективны) и огромных вопросов по составу сборной. В общем-то, ни в одном виде спорта прошлой зимы не было такого количества «больных» мест, как в биатлоне. А тут — онлайн-конференция… Неудивительно, что она тянулась с небольшим перерывом целый рабочий день, но окончательно точки над i так и не расставила.

Впрочем, похоже, главный итог все же есть. Революция внутри СБР подавлена. Драчев в отставку не уйдет и продолжит руководить до конца своего законного срока. Никаких вотумов недоверия не последовало, а скандальное письмо против Драчева так и осталось просто на бумаге. Завершится этот конфликт, скорее всего, увольнением Голикова — трудно себе представить, чтобы человек после таких высказываний остался работать в одной обойме с руководителем, которого хотел потопить.

А в остальном, «заговорщики» ничего не добились. Только выставили себя клоунами, зачем-то добавив в число подписантов письма Анну Богалий и еще нескольких человек, кто не собирался вставать в революционные ряды. И теперь, скорее всего, авторы письма продолжат активно критиковать СБР за любой шаг. Поводы тут точно найдутся, другой вопрос — насколько такая позиция конструктивна в нынешних обстоятельствах.

Драчев: «Не сказал бы, что вопросов нет ни к кому, кроме Норицына»

— Беседа получилась очень интересной, все члены Правления показали свою большую заинтересованность, — сказал Драчев в интервью «СЭ». — Было много интересных предложений, все мнения высказаны. Мы договорились, чтобы наружу вышло поменьше ненужной информации. Тренерский штаб сборных будет утвержден 10 апреля после консультации с регионами. Нужно получить от них обратную связь. А состав сборных команд на централизованную подготовку утвердим чуть позже. В целом, все ясно, но нужно время, чтобы утвердить шестого-седьмого человека.

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— Что с тренерским штабом? Кто будет в женской сборной вместо Норицына? И правда ли, что все остальные позиции у вас вопросов не вызывают?

— Нет, есть по-разному. Я бы не сказал, что вопросов нет. Было предложено много интересного. Потерпите немного, и вы все узнаете. К сожалению, на удаленке быстрее не получается.

— Письмо с требованием вашей отставки обсуждали?

— Конечно. Определенные решения были приняты.

— Мир внутри федерации восстановлен?

— Внутри федерации мир всегда был. Сомнения были у некоторых уважаемых людей. Надеюсь, мы на них сегодня ответили и все разложили по полочкам.

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