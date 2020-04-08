Драчев: Тренерский штаб сборной по биатлону составит двухлетний план с прицелом на ОИ

«Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам бы всем хотелось, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат», — добавил он.