Драчев: Тренерский штаб сборной по биатлону составит двухлетний план с прицелом на ОИ

Во вторник состоялось заочное заседание правления СБР, были рассмотрены рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон. Он будет утвержден на следующем заседании правления, которое пройдет 10 апреля.
«План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры», — сказал Драчев.
«Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам бы всем хотелось, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат», — добавил он.
Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года.