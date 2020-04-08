Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
13:24 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Тренерский штаб сборной по биатлону составит двухлетний план с прицелом на ОИ

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый тренерский состав сборной России по биатлону должен составить план работы на два ближайших сезона, акцент будет сделан на подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во вторник состоялось заочное заседание правления СБР, были рассмотрены рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон. Он будет утвержден на следующем заседании правления, которое пройдет 10 апреля.

«План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры», — сказал Драчев.

«Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам бы всем хотелось, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат», — добавил он.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Лучший бомбардир чемпионата Англии в истории попал в больницу
Зидан рассчитывает на переход форварда ПСЖ в «Реал»
Неужели в Казахстане? Италия выбрала место для игр Серии A
Противник спорта РФ отреагировал на сведения о взятке ФИФА за ЧМ
Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии доигран не будет
ФИФА изменит сроки трансферных окон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь