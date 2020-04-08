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13:52 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Халиуллина предположила, что заразилась коронавирусом в аэропорту

ТАСС, 8 апреля. Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина считает, что могла заразиться коронавирусом в аэропорту по возвращении из Австрии. Об этом она написала в Instagram.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04

Халиуллина была доставлена в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус. 4 апреля второй тест подтвердил наличие коронавируса.

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«Мы были на соревнованиях в Австрии, когда все это только начиналось. Я летела домой через Москву, и мне пришлось долгое время находиться в аэропорту. Как мне кажется, там я и подхватила вирус», — написала 21-летняя спортсменка.

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Халиуллина рассказала, что у нее была повышенная температура, слабость, насморк, а также на некоторое время пропали обоняние и вкус. «Пока я ждала результаты, мое самочувствие улучшилось, температура спала, но меня отправили в больницу, не дожидаясь результатов анализов. Без симптомов меня изолировали на две недели, хотя многих оставляют на дому, кто болеет в легкой форме», — сообщила она.

Спортсменку выпишут после того, как ее тест на коронавирус дважды даст отрицательный результат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. Число заразившихся в России превысило 8,6 тыс. человек, выздоровели 580 человек, 63 человека умерли.

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