Биатлонистка Халиуллина предположила, что заразилась коронавирусом в аэропорту

Халиуллина была доставлена в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус. 4 апреля второй тест подтвердил наличие коронавируса.
«Мы были на соревнованиях в Австрии, когда все это только начиналось. Я летела домой через Москву, и мне пришлось долгое время находиться в аэропорту. Как мне кажется, там я и подхватила вирус», — написала 21-летняя спортсменка.
Халиуллина рассказала, что у нее была повышенная температура, слабость, насморк, а также на некоторое время пропали обоняние и вкус. «Пока я ждала результаты, мое самочувствие улучшилось, температура спала, но меня отправили в больницу, не дожидаясь результатов анализов. Без симптомов меня изолировали на две недели, хотя многих оставляют на дому, кто болеет в легкой форме», — сообщила она.
Спортсменку выпишут после того, как ее тест на коронавирус дважды даст отрицательный результат.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. Число заразившихся в России превысило 8,6 тыс. человек, выздоровели 580 человек, 63 человека умерли.