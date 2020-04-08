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14:19 (мск), источник: ТАСС

Мужская и женская сборные России по биатлону могут начать проводить совместные сборы

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская и женская сборные России по биатлону могут начать проводить совместные тренировочные сборы. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник правление СБР обсудило подготовку сборной страны к новому сезону.

«Есть предложение объединить мужскую и женскую команды, чтобы они работали вместе. Это позволит отрабатывать сингл-микст, смешанные эстафеты, масс-старты. Во всех этих гонках нужны навыки контактной работы», — сказал Драчев.

«Смешанные эстафеты проводятся часто, они приносят много очков в зачет Кубка наций, а мужская и женская команды по ходу последних двух сезонов у нас встречались только во время этапов Кубка мира. Так что рассмотрим вариант проведения совместных сборов», — добавил он.

В минувшем сезоне российские биатлонисты в рамках Кубка мира и чемпионата мира не завоевали ни одной медали в смешанных эстафетах.

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