Мужская и женская сборные России по биатлону могут начать проводить совместные сборы

Источник: РИА "Новости"

Во вторник правление СБР обсудило подготовку сборной страны к новому сезону.

«Есть предложение объединить мужскую и женскую команды, чтобы они работали вместе. Это позволит отрабатывать сингл-микст, смешанные эстафеты, масс-старты. Во всех этих гонках нужны навыки контактной работы», — сказал Драчев.

«Смешанные эстафеты проводятся часто, они приносят много очков в зачет Кубка наций, а мужская и женская команды по ходу последних двух сезонов у нас встречались только во время этапов Кубка мира. Так что рассмотрим вариант проведения совместных сборов», — добавил он.