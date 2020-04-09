СБР приостановил полномочия Голикова на время проверки информации о финансовых нарушениях

Источник: РИА "Новости"

Заочное заседание правления СБР состоялось во вторник. На нем в том числе обсуждались публичные заявления Голикова о том, что Драчев причастен к ряду финансовых нарушений. В частности, исполнительный директор заявлял, что президент СБР потратил около 1,5 млн рублей организации на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась его супруга. Драчев в интервью ТАСС опроверг это утверждение.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed599a979134fa0cde85" data-vnd="ed599a979134fa0cde85" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed599a979134fa0cde85" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Аудит деятельности СБР должен завершиться до 30 апреля. В том числе будет проверена информация о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву, который, по утверждению Голикова, значится главным специалистом по снабжению СБР, однако являлся личным водителем жены Драчева. Кроме того, проверят информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с ЦСП и Минспортом РФ.

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Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен член правления организации Виктор Майгуров. Также на время ревизии от работы отстранена финансовый директор СБР Ольга Рогач, исполняющим обязанности назначен Сергей Голубев.

Голиков пришел в СБР по приглашению Драчева в 2018 году, вскоре после его избрания на пост главы организации.