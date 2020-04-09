Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
12:56 (мск), источник: ТАСС

СБР приостановил полномочия Голикова на время проверки информации о финансовых нарушениях

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) приостановило полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заочное заседание правления СБР состоялось во вторник. На нем в том числе обсуждались публичные заявления Голикова о том, что Драчев причастен к ряду финансовых нарушений. В частности, исполнительный директор заявлял, что президент СБР потратил около 1,5 млн рублей организации на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась его супруга. Драчев в интервью ТАСС опроверг это утверждение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аудит деятельности СБР должен завершиться до 30 апреля. В том числе будет проверена информация о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву, который, по утверждению Голикова, значится главным специалистом по снабжению СБР, однако являлся личным водителем жены Драчева. Кроме того, проверят информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с ЦСП и Минспортом РФ.

Читайте также
Революция подавлена, имена новых тренеров назовут в конце недели

Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен член правления организации Виктор Майгуров. Также на время ревизии от работы отстранена финансовый директор СБР Ольга Рогач, исполняющим обязанности назначен Сергей Голубев.

Голиков пришел в СБР по приглашению Драчева в 2018 году, вскоре после его избрания на пост главы организации.

1 апреля ветераны биатлона, тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, слабую кадровую политику, а также скандальные ситуации, которые возникали в последние два года. Драчев заявил, что инициатором этого обращения является Голиков.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
СМИ: УЕФА допустил сокращение числа городов Евро-2020
Хабиб предложил двукратному чемпиону ОИ из РФ выступать в UFC
«Формула-1» намерена начать сезон без зрителей
Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса
«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси»
Турнир UFC 249 лишился бойца в соглавной паре
Поветкин хочет провести реванш с Владимиром Кличко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь