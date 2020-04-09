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13:42 (мск), источник: ТАСС

Лыжники могут быть приглашены для подготовки к выступлению за сборную России по биатлону

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассматривает вариант усиления сборной страны лыжниками, которые заходят попробовать свои силы в новом для себя виде спорта. Об этом ТАСС рассказал глава СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник состоялось заочное заседание правления СБР, оно рассмотрело рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон.

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«Тренеры также предлагают брать для подготовки лыжников. На эту тему надо пообщаться с лыжной федерацией», — сказал Драчев.

«Есть много интересных предложений, которые мы рассматриваем для улучшения результата», — добавил он.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 16 марта заявила, что никогда не будет советовать лыжникам переходить в биатлон. Она отметила, что СБР не обсуждал с ней возможный переход в биатлон состоявшихся в лыжных гонках спортсменов.

В том же месяце стало известно, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон приняла решение перейти в биатлон. 26-летняя шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.

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