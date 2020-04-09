Лыжники могут быть приглашены для подготовки к выступлению за сборную России по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Во вторник состоялось заочное заседание правления СБР, оно рассмотрело рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон.

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«Тренеры также предлагают брать для подготовки лыжников. На эту тему надо пообщаться с лыжной федерацией», — сказал Драчев.

«Есть много интересных предложений, которые мы рассматриваем для улучшения результата», — добавил он.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 16 марта заявила, что никогда не будет советовать лыжникам переходить в биатлон. Она отметила, что СБР не обсуждал с ней возможный переход в биатлон состоявшихся в лыжных гонках спортсменов.

В том же месяце стало известно, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон приняла решение перейти в биатлон. 26-летняя шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.