Лыжники могут быть приглашены для подготовки к выступлению за сборную России по биатлону

Во вторник состоялось заочное заседание правления СБР, оно рассмотрело рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон.
«Тренеры также предлагают брать для подготовки лыжников. На эту тему надо пообщаться с лыжной федерацией», — сказал Драчев.
«Есть много интересных предложений, которые мы рассматриваем для улучшения результата», — добавил он.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 16 марта заявила, что никогда не будет советовать лыжникам переходить в биатлон. Она отметила, что СБР не обсуждал с ней возможный переход в биатлон состоявшихся в лыжных гонках спортсменов.
В том же месяце стало известно, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон приняла решение перейти в биатлон. 26-летняя шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.