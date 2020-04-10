Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России
Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает сайт Союза биатлонистов России.
Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает сайт Союза биатлонистов России.
В прошлом сезоне российскую команду возглавлял Анатолий Хованцев. С мужской командой работает Сергей Белозеров, с женской — Виталий Норицын.
Польховский в прошлом был главным тренером женской сборной России. В декабре 2007 года был снят с поста, в сезоне-2011/12 снова возглавлял команду. В сезоне-2013/14 был советником президента СБР Михаила Прохорова. В 2016 году возглавлял сборную Белорусии, в сезоне-2017/18 был главным тренером сборной Казахстана, а в декабре 2019-го был назначен на пост