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14:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России

Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

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В прошлом сезоне российскую команду возглавлял Анатолий Хованцев. С мужской командой работает Сергей Белозеров, с женской — Виталий Норицын.

Польховский в прошлом был главным тренером женской сборной России. В декабре 2007 года был снят с поста, в сезоне-2011/12 снова возглавлял команду. В сезоне-2013/14 был советником президента СБР Михаила Прохорова. В 2016 году возглавлял сборную Белорусии, в сезоне-2017/18 был главным тренером сборной Казахстана, а в декабре 2019-го был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд.

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