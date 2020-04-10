Польховский: СБР планирует пригласить иностранных тренеров в сборную

«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать. Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому (обсуждается) вопрос финансирования, во что это выльется Союзу биатлонистов России? Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести все это на правление до 20 апреля», — сказал Польховский по телефону.