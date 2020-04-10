Польховский: СБР планирует пригласить иностранных тренеров в сборную
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Союз биатлонистов России (СБР) планирует пригласить иностранных специалистов в тренерский штаб сборной, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Союз биатлонистов России (СБР) планирует пригласить иностранных специалистов в тренерский штаб сборной, сообщил РИА Новости
Правление СБР в пятницу решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Польховского на должность главного тренера национальной команды. Главным тренером сборной России на данный момент является Анатолий Хованцев. Мужскую команду возглавляет Сергей Белозеров, женскую — Виталий Норицын.
«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать. Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому (обсуждается) вопрос финансирования, во что это выльется Союзу биатлонистов России? Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести все это на правление до 20 апреля», — сказал Польховский по телефону.
«В том числе, — ответил специалист на вопрос, обсуждаются ли кандидатуры Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. — Необходимо сформировать полный комплект тренерского штаба».