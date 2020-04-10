Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СБР не рассматривает вариант совмещения Польховским двух должностей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Денис Косинов. Вопрос совмещения должностей рекомендованного на пост главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского в Союзе биатлонистов России (СБР) еще не обсуждался, заявил РИА Новости глава организации Владимир Драчев.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу было объявлено, что правление СБР решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру вице-президента организации Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Была довольно протяженная дискуссия по этому поводу. У меня было одно мнение, у разных членов правления свои мнения. В конечном итоге решили оставить должность главного тренера и выдвинуть на нее кандидатуру Польховского. Впрочем, ее еще нужно согласовать с Минспортом, — сказал Драчев. — Вопрос совмещения Польховским позиций мы еще не обсуждали».

Польховскому в срок до 20 апреля поручено проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон-2020/21 на утверждение правлению союза.

«Сейчас нужно согласовать, проработать (тренерский состав сборной). Потому что были разные кандидатуры, в том числе и иностранных специалистов. Вопрос сложный, за ближайшие 10 дней нам следует его проработать», — заявил глава СБР.

Главным тренером национальной команды в прошлом сезоне являлся Анатолий Хованцев. Мужскую сборную России возглавлял Сергей Белозеров, женскую — Виталий Норицын.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Красавица-дочь вице-губернатора: могла стать моделью, но выбрала спорт
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен
Гена, не надо. Почему третий бой с Альваресом не нужен Головкину
Месси заявил, что не собирается переходить в «Интер»
У семьи Малкина подтвердились отрицательные тесты на коронавирус
Неймара собрались лишить половины зарплаты
Тренируйся, как звезда: что подсмотреть у спортсменов
Панарин: Если урежут зарплаты, я тогда зачем этим занимаюсь?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь