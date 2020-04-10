СБР не рассматривает вариант совмещения Польховским двух должностей

Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу было объявлено, что правление СБР решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру вице-президента организации Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Была довольно протяженная дискуссия по этому поводу. У меня было одно мнение, у разных членов правления свои мнения. В конечном итоге решили оставить должность главного тренера и выдвинуть на нее кандидатуру Польховского. Впрочем, ее еще нужно согласовать с Минспортом, — сказал Драчев. — Вопрос совмещения Польховским позиций мы еще не обсуждали».

Польховскому в срок до 20 апреля поручено проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон-2020/21 на утверждение правлению союза.

«Сейчас нужно согласовать, проработать (тренерский состав сборной). Потому что были разные кандидатуры, в том числе и иностранных специалистов. Вопрос сложный, за ближайшие 10 дней нам следует его проработать», — заявил глава СБР.