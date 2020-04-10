«Непонятно, как будут платить иностранцам». Хованцев рассказал, когда в последний раз получал зарплату в СБР

Источник: Sport24

Все тренеры российских сборных находятся на ставке в Центре спортивной подготовки, при этом национальные федерации имеют право доплачивать специалистам из собственного бюджета. СБР сообщал, что Хованцев имеет надбавку от организации в размере около 200 тысяч рублей в месяц.

«С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдет на это», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Сегодня, 10 апреля, СБР направил на согласование в Министерство спорта РФ кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера сборной в следующем сезоне. За Польховского свои голоса отдали 11 членов правления СБР. Хованцева же поддержал лишь один человек.