«Даже заключенные выходят на улицу. А какое преступление совершили мы?» Резцова — о пандемии, Губерниеве и Драчеве

Источник: РИА "Новости"

Несколько дней назад состоялось заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) в формате онлайн. По его итогам глава союза Владимир Драчев остался на своем посту. А в пятницу стало известно, что пост главного тренера с высокой долей вероятности займет Валерий Польховский. В интервью Sport24 трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что думает о назначении Польховского, о своем конфликте с комментатором Дмитрием Губерниевым, а также о пандемии коронавируса.

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— Польховского выдвинули на пост главного тренера сборной. Что думаете о его кандидатуре?

— Я раньше говорила, что его нужно вернуть в команду, при нем девчонки неплохо выступали. А насчет главного тренера — мне кажется, эта должность вообще неуместна, она ни к чему не обязывает. Должны быть старшие тренеры и второй тренер в каждой команде. Главным должен быть президент, который обязан организовывать сборы, решать все проблемы в команде. А тренеры должны тренировать, сервисмены готовить инвентарь. Это лишь мое мнение. Но мне кажется, что необходимости в главном тренере сейчас нет.

При всем уважении к Хованцеву, он большой роли в команде не играл. Он, скорее, был как старший тренер. Еще считаю, что биатлону необходима расширенная конференция, а не просто кулуарные совещания, где все обговорили и приняли решения.

Мнений должно быть много, тем более стоит учитывать высказывания личных тренеров биатлонистов, которые входят в состав сборной. Они вели их с самого детства, знают их от и до. Поэтому важно услышать их слова, как они смотрят на эту ситуацию.

Мое мнение на сегодняшний день идет больше как от болельщика. Я всеми органами болею за биатлон. За лыжников тоже переживаю, но мой основной и любимый спорт — биатлон. К сожалению, в нем сейчас больше передряг и скандалов.

— Вы сами не хотели бы войти в тренерский штаб? Или просто начать тренерскую карьеру?

— Я всю свою бытность спортсменом, а сейчас уже в роли мамы биатлонисток никогда не лезла в подготовку, не советовала тренерам, не делала замечаний. Быть неоднократным олимпийским чемпионом — не значит быть хорошим тренером. Есть такие люди, которые рождаются большими тренерами. Лично я могла бы подсказать кое-что в плане техники, потому что я одна из первых освоила коньковый ход. Но не более того.

А вот быть тренером — нет. Я знаю, что многим неудобна, но меня это не пугает. Я больше боюсь, что просто не справлюсь с этой задачей. По своей натуре я пахарь, у меня были цели, и я их добивалась. Но как тренер я просто не смогу.

Хотя говорят, не попробовав — не узнаешь. Может быть, после Олимпиады призадумаюсь, присмотрюсь и на следующий четырехлетний цикл попробую. Но все же я больше доверяю тренерам, с которыми у нас были результаты. И если эти специалисты пересмотрят свои дневники и вернутся к той системе, которая давала результат, то все у нас будет хорошо. По крайней мере, раньше у нас не было ни одного сезона без медалей в эстафетных гонках. В команде наши ребята всегда боролись до потери пульса.

Поэтому еще раз повторюсь — необходима большая конференция. Пока не озвучили тренерский штаб, не озвучили спортсменов, которые будут в команде.

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— Польховский уже озвучил, что планирует пригласить иностранных специалистов. Как относитесь к этой идее?

— А какие иностранные специалисты? Только Королькевич? Его сложно считать иностранцем. Украинцы, белорусы — мы все славяне, о чем вы говорите. Пихлер, Гросс — вот это были иностранцы. Я Королькевича уважаю как тренера. Он девчонкам ставит хорошую стрельбу. Читала байки, что белорусы перекрестились, узнав, что он уходит. Ну это глупость! Владимир Борисович много сделал для нашей команды. Это пишут люди, которые вообще не знают, что такое биатлон.

Слышала, что хотят убрать Норицына. Я считаю, что этого делать не нужно. Он достаточно молодой тренер. Немного неправильно, что его сразу поставили старшим. Возможно, после сезона он уже готов быть старшим. А искать причины неудач только в нем… Нельзя делать такие скоропостижные выводы, у него не такой большой опыт. Наоборот, может, лучше дать ему кого-то в помощь из старейшин. Нужно все грамотно взвесить, кто готов честно работать на результат.

Владимир Драчев на пресс-конференции. | Источник: РИА

— Как отнеслись к тому, что Драчев, скорее всего, продолжит свою работу?

— Президента выбирают на четыре года. После Олимпиады он должен отчитаться за результаты команды. Поэтому убирать на полпути, наверное, неправильно. Он свои обещания давал, рассчитывая на четыре года. За первые два он пока не справился.

— Последний сезон получился, мягко говоря, не самым удачным.

— Мы не знаем всех причин, почему так произошло. Только домысливаем, кто прав, кто виноват, а еще оскорбляем. Не понимаю постоянные высказывания Александра Ивановича Тихонова, который сам же выдвигал его кандидатуру, а теперь поливает грязью. Ну это ни в какие рамки не лезет!

Также и Драчев с исполнительным директором СБР (Сергеем Голиковым) постоянно лили грязь. Ну зачем? Как только начались трудности, стали так себя вести. Не надо так. Надо собрать силы в кулак и за два года вывести команду из кризиса. Надо быть добрее, взрослее и смышленее. Самое главное — друг другу доверять, а не выяснять, кто за кого платил и куда возил. Это вы можете у себя дома за рюмкой чая выяснять отношения. А затем стоит дальше работать на благо российского биатлона.

Хотелось бы, чтобы мир восстановился. Нужен хороший, сплоченный коллектив. Я со стороны делаю вывод, что и среди спортсменов на данный момент не ощущается сплоченной команды. Хочется, чтобы ребята по отношению друг к другу были добрее, теплее. Это всегда способствует результату. В какой-то момент у каждого возникают трудности в карьере, и в этот момент необходима поддержка партнера, хотя бы теплым словом.

Анфиса Резцова со время собрания. | Источник: РИА "Новости"

У меня перед глазами ситуация с Сашей Логиновым, которая произошла на чемпионате мира. Ему же никто практически руку помощи не протянул! Парень рубился, бился один со всеми — и со спортсменами на трассе, и с инспекцией, которая пришла к ним ночью. Наш коллектив должен был всецело бороться за него, это же наше лицо! А все повели себя так… Обидно и горестно.

— Как думаете, будут ли Кристина Резцова и Дарья Виролайнен в составе сборной на следующий сезон?

— Они ждут, когда все поутихнет. Я считаю, что Кристина завоевала место в команде на фоне того, что результатов у девчонок не было. Она имеет право еще два года готовиться с командой. А насчет Дашеньки… Ей надо хорошо подготовиться к чемпионату России, который должен пройти в ноябре, и показать, что она готова помогать команде.

— Зимой вы говорили, что с Кристиной обсуждали возможность смены гражданства. А с Дарьей не поднимали эту тему?

— Нет, не обсуждали. А насчет Кристины — я считала, что в команде к ней неправильное отношение. Если мама что-то говорит и высказывает, то к маме и обратитесь. Зачем трогать детей? Они у меня большие трудяги, правильно воспитанные, их нельзя трогать. Я за своих детей глотку порву, но я их никуда не пихаю. Они самостоятельные, с первого класса трудятся не покладая рук. Даша закончила школу почти на отлично, Кристина и Василиса на «четыре» и «пять». Не надо их за счет маминых высказываний оскорблять и тем более гнать из команды.

Поэтому я ей предложила перейти в команду Белоруссии, там как раз Королькевич работал. К тому же там выступают наши советские девчонки, может, проще было бы готовиться к Олимпиаде. Но она мне ответила: «Нет, мама, я патриотка своей страны и буду работать здесь». У нее сильный характер, и она готова бороться даже в той ситуации, где много негатива.

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— Общались ли вы с Дмитрием Губерниевым после всех высказываний с обеих сторон?

— Нет. Я не хочу с ним разговаривать. Мы никогда не были врагами, не понимаю, почему он так высказался. Но на все воля божья. Он своей жизнью живет, я своей. Дима сильно меня оскорбил. Унизить меня невозможно, потому что я заслужила уважения не только нашей страны, но и всего мира. А он говорит, что мои победы — фигня, все на допинге… Ребята, ну давайте посмотрим на 1988 год, когда мы с Раисой Сметаниной взяли золото. Она для меня кумиром была, когда я, тогда еще Нюрка, только пришла в команду. Раиса Петровна — удивительный человек, тоже на допинге, что ли, выступала? Это как вообще? Это даже не глупость, такие высказывания непозволительны. За такое людей сажать надо! За оскорбление личности гражданина. Он пускай дальше пиарит себя, дальше работает. В его характере тоже много отрицательных черт, но я же ничего не говорю. Мы все грешники, ходим под богом.

Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: «Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй».

— Елена Вяльбе недавно тоже высказалась против комментирования лыж Губерниевым.

— Елена Валерьевна просто умница, бьется за свою команду и за всех спортсменов. Когда два года назад не хотели пускать наших лыжников, она из Лозанны не вылезала и за каждого билась. И они все доказали на Олимпиаде.

Губерниев тут же ей ответил, что она такая-сякая. Парень, ну как ты можешь ей вообще хамить и грубить? Ты-то в жизни чего добился? Он говорит много лишнего, роется в личных делах спортсменов. Ну зачем? Он же спортивным комментатором был. Если он всей душой любит биатлон, то зачем так делает? Когда мы выигрываем, то он всех хвалит. Если что-то не получается, то сразу говорит, зачем его ставят в состав. Ну что, он теперь будет диктовать, кого ставить на гонку? У нас есть тренеры, которые знают спортсменов от и до. Дима берет на себя много нагрузки, которая ему не полагается.

Если будет проводиться очередная конференция по биатлону, может, стоит рассмотреть вопрос комментатора, чтобы он не мешал? И ребята в команде станут поспокойнее. Дмитрий начинал очень профессионально, но сейчас пошел перебор.

Дмитрий Губерниев во время эфира. | Источник: РИА

***

— Чем занимаетесь на карантине?

— С ребенком целый день делаем уроки. Дистанционное обучение выматывает, ребенок переживает. Иногда выходим во двор чуть-чуть погулять, отвлечься от четырех стен. Раз в день хожу в магазин, потому что не запасалась ни гречкой, ни чем-то другим. Никуда не езжу, общаемся только по телефону со всеми.

— Не сильно давят новости о коронавирусе?

— Я не хвалю себя, но я психологически сильный человек. На многое закрываю глаза и уши, а телевизор вообще не смотрю, там одно и то же. Цифры заболевших просто нереальные. Представляю, как эти новости давят на других людей. Я вчера шла из магазина, и одна женщина говорит: «Как это так, что даже на улицу нельзя выйти?» Людям очень тяжело, они и заболевают больше от психологии. Все болячки обостряются как раз от психологического давления. Я никого не призываю, но стоит жить так, как и жили. И молить господа, чтобы он оберегал нас от этих болезней.

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— Считаете, что в Москве меры слишком жесткие?

— Не могу судить. Но у нас нет комендантского часа, нет хорошо прописанных законов. Люди не понимают, почему им приходят штрафы, когда они проехали на своей машине. Неужели мы такие преступники?

Даже заключенных людей, которые нарушают закон, выводят подышать воздухом. Получается, что мы тоже наказанные? Какое преступление мы совершили, что сидим в четырех стенах? Очень тяжело психологически людям.

— Малый и средний бизнес тоже терпит серьезные убытки.

— Согласна. Ну если вы что-то закрываете, то компенсируйте людям. То же и с дистанционным обучением. Я же не могу преподать так же, как педагог. А как ребенок может сам изучить? Ну нашла она что-то в интернете, но это неправильно! А нагрузка остается такая же, как в школе.

Мы ставим какие-то запреты, а в помощь людям ничего не делают. Наказать — это самое простое.

— Удивились, когда увидели цены на имбирь по четыре тысячи рублей?

— У меня есть баночка имбиря, я оттуда иногда беру. А так в овощном около дома мне озвучили цену в тысячу рублей, хотя раньше стоил триста. Поэтому взяла много лимонов, они стоили 250 рублей.

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— Как посоветуете людям поднимать иммунитет?

— Я в свое время была на Алтае, где накупила травяных сборов. Всегда под рукой есть баночка с малиной или мед. Поэтому могу посоветовать только народные средства, а в аптеку я никогда не ходила. Люди чихнули, кашлянули и уже думают, что заболели коронавирусом, бегут в аптеку. В данном случае я не могу помочь, я не медик.

Маску я тоже почти не надеваю, не верю в нее. Единственное — закрываюсь в магазине, чтобы на меня никто не чихнул и не кашлянул. Из магазина выхожу — сразу снимаю. Перчатки я не надеваю.

Я наблюдала, как женщина носит одну и ту же маску с начала карантина. Она уже вся грязная, потасканная. Ну как она может защитить от чего-то? Может, она бы и купила новую, но где ее найдешь? А если найдешь, стоит в 10 раз дороже, чем раньше. Я в свое время покупала пять масок за 30 рублей. А сейчас одна маска стоит 300. Это же немыслимо! Какая пенсионерка может такое позволить?!

Павел Гуревич