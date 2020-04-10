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21:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Оскорбленная Губерниевым олимпийская чемпионка призвала отстранить его от работы

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призвала отстранить комментатора Дмитрия Губерниева от работы. Ее слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Дима сильно меня оскорбил. Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона», — заявила Резцова. Она подчеркнула, что этот вопрос следует обсудить. «Если будет проводиться очередная конференция по биатлону, может, стоит рассмотреть вопрос комментатора, чтобы он не мешал?» — сказала бывшая спортсменка.

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Резцова добавила, что в начале карьеры Губерниев вел себя профессионально, но ситуация изменилась. «Пошел перебор», — заключила она.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что отказывается соблюдать самоизоляцию из-за распространения коронавируса: она навещает гостей, гуляет по лесу с родными. Она посчитала, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг». Губерниев отреагировал на это оскорблением. «Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы», — написал он в социальных сетях.

Резцову поддержал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который предложил всем, кого оскорбил журналист, подать на него иск.

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13 февраля© Piter.tv
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