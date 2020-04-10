Оскорбленная Губерниевым олимпийская чемпионка призвала отстранить его от работы
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призвала отстранить комментатора Дмитрия Губерниева от работы. Ее слова приводит Sport24.
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призвала отстранить комментатора Дмитрия Губерниева от работы. Ее слова приводит Sport24.
«Дима сильно меня оскорбил. Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона», — заявила Резцова. Она подчеркнула, что этот вопрос следует обсудить. «Если будет проводиться очередная конференция по биатлону, может, стоит рассмотреть вопрос комментатора, чтобы он не мешал?» — сказала бывшая спортсменка.
Резцова добавила, что в начале карьеры Губерниев вел себя профессионально, но ситуация изменилась. «Пошел перебор», — заключила она.
Ранее олимпийская чемпионка заявила, что отказывается соблюдать самоизоляцию
Резцову поддержал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который предложил всем, кого оскорбил журналист, подать на него иск.